İzmir yöresel ürünlere yoğun ilgi - Son Dakika

Yöresel ürünlere yoğun ilgi

Buca'nın Çevik Bir Meydanı'nda Ege Bölge Gençlik ve Spor Kulübü'nce düzenlenen 'Yöresel Lezzetler' standı, yoğun ilgi görüyor. Hatay kebabından Sivas balına, Antakya Sabunundan Trabzon bıçağına kadar yörelere özgü 21 farklı standın bulunduğu etkinlik, 23 Şubat'a kadar sürecek. Üreticiler kurulan stantlarda hem memleketlerini hem de ürünlerini katılımcılara tanıtırken, ziyaretçiler ise yörelere özgü ürünleri bir arada bulma fırsatı yakalıyor.

Etkinlikle Sivas balının tanıtıldığı stantta yer alan camlı kovan, büyük beğeni topladı. Ziyaretçilerin camlı kovandan arıların bal yapışını görme fırsatı bulduklarını söyleyen stant görevlisi Hüseyin Taş, "Sivas balı kekik ağırlıklıdır. Gezginci arıcılık yapıyoruz ve 700 kovan civarında arımız var. Bu etkinlik için arıları kovandan çıkardık ve camlı kovana koyduk. Vatandaşların oldukça dikkatini çekiyor ve güven sağlıyor. Vatandaşlarla üreticilerin buluştuğu bu etkinliğin çok faydalı olduğunu düşünüyorum" dedi.

'KOSTİKSİZ ANTAKYA SABUNLARI CİLDE ZARAR VERMİYOR'

Etkinlikte Antakya sabunlarını sergileyen Serdar Ertürk, "Antakya sabunları kostiksiz sabunlardır. Kostik dediğimiz şey oldukça zararlı bir malzemedir. Evde lavabo açıcı olarak kullanılıyor ve asit içeriyor. Vücuda ve deriye çok büyük bir zararı vardır. Bunların üretimini eski usul meşe külünden yapıyoruz. Diğer sabunlara göre çok etkili sabunlar. Kullanan kişiler oldukça memnun kalıyor. Bu sabunların her bir kalıbı Antakya'da 8 saat boyunca karılıyor. Çok iyi dönüşler alıyoruz. Bu etkinlikteki satışlardan da oldukça memnunuz. Etkinliğin İzmir'in çok iyi bir noktasında kurulduğunu düşünüyorum. İlgiden memnunuz" diye konuştu.

SÜRMENE'DE ÜRETİLEN BIÇAKLAR İLGİ GÖRDÜ

Trabzon bıçaklarının ününde bahseden bıçakçı Birol Cabacı, "Trabzon Sürmene bıçağı oldukça ünlüdür. Sürmene'de 100 atölye var ve bu atölyelerde 5 TL'den, 5 bin TL'ye kadar bıçak üretiliyor. El işçiliği ve çelik oldukça önemli. Meyve, sebze, et doğrama ve kurban olmak üzere her türlü bıçağın satışını yapıyoruz. Bu bıçakların tabaka çelik ve dövme çelik olanı var. Her bütçeye göre bıçak satışı yapıyoruz. Bıçak fiyatları 20 ila 150 TL arasında değişiyor" dedi.

'HATAY'I TANITMAK İÇİN BURADAYIZ'

Antakya ve Hatay'a özgü yöresel lezzetlerin satışa sunulduğu standın görevlisi Abdül Selam, "Antakya döneri, zeytinyağlı sarma, içli köfte, bumbar dolması, kuzu sac kavurma, kağıt kebabı, cağ kebabı olmak üzere yöremize özgü pek çok lezzeti İzmirlilerin ayağına getirdik. Hatay'ı tanıtmak için buradayız. Hatay bir medeniyetler diyarıdır. Bütün İzmirlileri buraya bekliyoruz" diye konuştu.

'KAĞIT KEBABI YEMEDİM DEMEM'

Etkinliği ziyaret eden Fahriye Cihan ise, "Etkinliğin Buca için çok güzel olduğunu düşünüyorum. Bugün buraya geldik ve bundan sonra 'Kağıt kebabı yemedim' demeyeceğim. Daha önce bazı yöresel ürünleri kargoyla getirtiyorduk şimdi her şey ayağımıza gelmiş oldu burada hem ürünleri deniyor hem de satın alıyoruz" dedi.