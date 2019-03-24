Son Dakika Haberleri: İzmir Yüksek Gerilim Hattı Direğinde İntihar Girişimi

İzmir Yüksek Gerilim Hattı Direğinde İntihar Girişimi

40 dakika önce

Yüksek gerilim hattı direğinde intihar girişimiİZMİR'in Kınık ilçesinde, G.S. (41) yüksek gerilim hattı direğine çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Yüksek gerilim hattı direğinde intihar girişimi

İZMİR'in Kınık ilçesinde, G.S. (41) yüksek gerilim hattı direğine çıkarak intihar girişiminde bulundu. Yaklaşık 2,5 saat boyunca direkte kalan G.S., tesadüfen olay yerinden geçen iş adamı tarafından ikna edilip, bulunduğu yerden indirildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde anne ve babasıyla yaşayan bekar tarım işçisi G.S., bugün saat 14.00 sıralarında Kınık'ın kırsal Poyracık Mahallesi'ndeki yüksek gerilim hattı direğine çıkarak intihar girişiminde bulundu. Çevredekiler durumu jandarma ve itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tedbir amacıyla şişme yatak açarken, Kınık İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Oral Kaymak, G.S.'yi ikna etmeye çalıştı. Ancak, G.S., direnerek direkten inmedi.

İkna çalışmaları sürerken tesadüfen olay yerinden geçen Kınık'ta konserve fabrikası sahibi Sinan Açıkgöz, G.S.'ye yardım sözünü verip, inmesini istedi. Bunun üzerine yaklaşık 2,5 saat sonra ikna olan G.S., çıktığı 15 metre yüksekliğindeki direkten indi. Açıkgöz'e teşekkür eden G.S., jandarmanın olay yerinde ifadesini almasının ardından serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 07:37 Kaynak: DHA

Kınık, Güncel
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