İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Baran, AA'nın

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, fotoğraf beğendi.

Baran, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin, Türkiye ve dünya gündemiyle ilgili önemli kareleri arasından oylamaya sunulan "Yılın Fotoğrafları"nı inceledi.



"Haber" kategorisinde Mustafa Hassona'nın " Gazze'de enkazlar arasında iftar" başlıklı fotoğrafına oy veren Baran, "yaşam" kategorisinde Hasan Namlı'nın "Çocuklarımızı geri istiyoruz" fotoğrafını tercih ederken, "spor" kategorisinde ise Hüseyin Yıldız'ın "Çıldır Gölü'nde kış şöleni" ile Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflarını seçti.



Fotoğraflar arasında seçim yapmanın kolay olmadığını belirten İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, emeği geçenleri tebrik etti.