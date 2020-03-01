İzmir yunan sahil güvenliği, göçmen botunu denizin ortasında terk etti - Son Dakika

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İzmir yunan sahil güvenliği, göçmen botunu denizin ortasında terk etti
6 saat önce
İZMİR Yunan Sahil Güvenliği, göçmen botunu denizin ortasında terk etti.
Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 05:34 Kaynak: DHA
İZMİR Yunan Sahil Güvenliği, göçmen botunu denizin ortasında terk etti
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