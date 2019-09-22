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İzmir yunan şarkıcının çeşme'deki konserinde dostluk rüzgarları esti

1 saat önce

Yunan şarkıcının Çeşme'deki konserinde dostluk rüzgarları estiİzmir'in Çeşme ilçesinde, 25 yıllık aradan sonra 'Ege'nin İki Yakası' temasıyla düzenlenen Çeşme Festivali kapsamında sahne alan Yunan Folk Sanatçısı Eleftheria Arvanitaki müzik ziyafeti sundu.

Yunan şarkıcının Çeşme'deki konserinde dostluk rüzgarları esti

İzmir'in Çeşme ilçesinde, 25 yıllık aradan sonra 'Ege'nin İki Yakası' temasıyla düzenlenen Çeşme Festivali kapsamında sahne alan Yunan Folk Sanatçısı Eleftheria Arvanitaki müzik ziyafeti sundu.

Çeşme Festivali'nin 4'üncü günü etkinliklerine Yunan Folk Sanatçısı Eleftheria Arvanitaki konseri renk kattı. İlginin büyük olduğu konserde Yunan sanatçı, 3.5 saat sahnede kalarak birbirinden güzel parçalarını seslendirdi. Konseri Yunanistan'ın Kos Adası'ndan gelen Yunan konuklar da izledi. Dostluk rüzgarının estiği konserde Arvanitaki, bazı parçalarını Türkçe olarak söyledi. Yunan sanatçı, şarkı aralarında iki yakanın halklarının kardeşliği için sanatın önemine vurgu yaptı. Ege'nin iki yakasını bir araya getiren konserin sonunda Arvanitaki, uzun süre ayakta alkışlandı.

İzmir yunan şarkıcının çeşme'deki konserinde dostluk rüzgarları esti

Çeşme, Ege, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 12:21 Kaynak: DHA
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