İZMİR Zabıtanın uyarısına, 'Yaşadık yaşayacağımız kadar' yanıtı verdi - Son Dakika
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İZMİR Zabıtanın uyarısına, 'Yaşadık yaşayacağımız kadar' yanıtı verdi

6 saat önce

Zabıtanın uyarısına, 'Yaşadık yaşayacağımız kadar' yanıtı verdiİZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, zabıta ekiplerinin, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri kişilere getirdiği sokağa çıkma yasağı ile ilgili yaptığı denetimde, 65 yaşındaki Zeki Bayrak, kendisine yapılan uyarıya, "Dışarıda...

Zabıtanın uyarısına, 'Yaşadık yaşayacağımız kadar' yanıtı verdi

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, zabıta ekiplerinin, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri kişilere getirdiği sokağa çıkma yasağı ile ilgili yaptığı denetimde, 65 yaşındaki Zeki Bayrak, kendisine yapılan uyarıya, "Dışarıda 1 saat durup evimize gidiyoruz. Ben korkmuyorum. Yeter. Yaşadık yaşayacağımız kadar" diye karşılık verdi.

Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve ülkemizde de etkili olan koronavirüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen yazıyla 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkması sınırlandırıldı. Yapılan bu sınırlamanın ardından, yasakların başlamasıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de harekete geçti. Ekipler yaptıkları denetimlerle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan kişileri getirilen kısıtlamalar konusunda bilgilendirdi. Banklarda oturan vatandaşları virüs tehlikesine karşı uyaran ekipler, bankada sıra bekleyenleri ise sosyal mesafenin korunması için birbirlerine çok yakın durmamaları için uyarılarda bulunup, yönlendirdi. Sokakların yanı sıra park, yeşil alanlar, kent meydanı ve cami avlularında denetim gerçekleştiren zabıta ekipleri vatandaşların kimlik kontrollerini yaparak 65 yaş üstü vatandaşları evlerine yönlendirdi. Aynı zamanda evlerine gitmekte zorlanan 65 yaş üstü vatandaşlara ise ulaşım yardımında bulundu. Tüm bu denetimler sırasında yapılan uyarılara rağmen kalabalığın yoğun olduğu gözlenen Karşıyaka Çarşısı'ndaki, bir şans ve talih oyunu bileti satan kişiye ait olan standın yanındaki ortak kullanılan bir sandalyede oturan 65 yaşındaki Zeki Bayrak'ı zabıta ekipleri, "Oturduğunuz yerler, dokunduğunuz yerler temiz olmayabilir. Sizden evinizde kalmanızı rica ediyoruz. Dışarıda olup, sağa sola dokunduğunuz sürece bu virüsü eve taşıyabilirsiniz" diyerek, uyardı.

Bunun üzerine Bayrak, dışarıda 1 saat durup eve döndüğünü belirtip, "Korkmuyorum. Yeter artık, yaşadık yaşayacağımız kadar. Tedbir alıyorum. Herkesin almasını da isterim. İdare edeceğiz artık. Devletimizin sayesinde atlatacağız. Devletimiz çok uğraşıyor" diye konuştu.

'DUYARLILIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER'

Öte yandan zabıta ekipleri, bankta oturan 58 yaşındaki bir vatandaşı da uyardı. Görevli, "Biz, sizleri düşünüyoruz. Bu şekilde bankta oturmak sizler için tehlikeli olabilir. Oturduğunuz banklar her gün dezenfekte edilmesine rağmen sizden hemen önce gelen bir kişi tarafından kirlenmiş olabilir. Bunlara lütfen dikkat edelim. Sosyal mesafemizi koruyalım. Maskemizi takalım" dedi. Bunun üzerine, uyarılan vatandaş, "Duyarlılığınız için teşekkür ederim" diyerek, uzaklaştı.

İZMİR Zabıtanın uyarısına, 'Yaşadık yaşayacağımız kadar' yanıtı verdi

Zabıta Müdürlüğü, Karşıyaka, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 06:34 Kaynak: DHA

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