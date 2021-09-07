İzmir zabıtasından öğrenci servislerine sıkı denetim - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir zabıtasından öğrenci servislerine sıkı denetim

07.09.2021 15:10
İzmir zabıtasından öğrenci servislerine sıkı denetim

İzmir Büyükşehir Belediyesi yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte servis denetimlerini yoğunlaştırdı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte servis denetimlerini yoğunlaştırdı. Denetimlerde, belirlenen kriterlere uymayan servislere para cezası uygulanırken, çalışma ruhsatı bulunmadığı halde öğrenci taşıyan bir servis aracı da trafikten 60 gün süreyle men edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Zabıta Trafik Şubesi, yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte okul servislerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) ve servis yönetmeliklerindeki kararlar doğrultusunda yapılan denetimlerde, bazı servis araçlarında kriterlere uyulmadığı tespit edildi. Araçlarda rehber personel (servis annesi) bulunup bulunmadığının yanı sıra kemer kontrolü de yapıldı. Ekipler araçlarda bulunması gereken yangın tüpü ve benzeri güvenlik ekipmanını da kontrol etti. Kurallara uymayan servis araçlarına 1608 sayılı Belediye Emir ve Yasakları Yönetmeliğine göre işlem yapılarak 472 lira para cezası uygulandı. Çalışma ruhsatı bulunmadığı halde öğrenci taşıyan bir servis de trafikten 60 gün süreyle men edildi. Aracın evraklarını tamamlaması halinde 60 gün sonra yeniden çalışabileceği belirtildi.

"Rehber personel olmadan araç çalıştırılmaz"

Zabıta Trafik Şube Müdürü Fatih Toprakdeviren, uzun bir aranın ardından okulların açıldığını ve zabıta ekiplerinin de öğrencilerin can güvenliğini sağlamak için görev başında olduğunu söyledi. İzmir'in birçok noktasında yapılan denetimlerin süreceğini söyleyen Fatih Toprakdeviren, "Araçtaki kemerler, yangın söndürme tüpüne varana kadar tüm kontrolleri yapıyoruz. 2021-2022 öğretim yılı ile ilgili daha önceden başvurusu geciken araçlar var. Tüm bunlarla ilgili gerekli yasal işlemler yapıldı" dedi.

Çocukların güvenli ve sağlıklı bir şekilde okula gidip gelmesi için çabaladıklarını ifade eden Toprakdeviren, ailelerin dikkat etmesi gereken noktaları da şu sözlerle anlattı:

"Araçlarda servis annesi olarak anılan rehber personel çok önemli. Servis annesi olmadan araç çalıştırılamaz. Aileler özellikle bu konuda duyarlı olmalı. Ayrıca korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında servislerde koltuklar biri dolu biri boş olmalı. Çocuklar maskeli binmeli. Çocukların emniyet kemerleri takılı olmalı. Araçlarda dezenfektan ve yedek maske bulundurulmalı." - İZMİR

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
İzmir'de polisten kaçan araçta kokain ele geçirildi: 1 tutuklama İzmir'de polisten kaçan araçta kokain ele geçirildi: 1 tutuklama Foça Bağarası'nda Yeni Pazar Yeri Yapımına Başlandı Foça Bağarası'nda Yeni Pazar Yeri Yapımına Başlandı Foça Bağarası'nda Yeni Pazar Yeri Yapımına Başlandı Foça Bağarası'nda Yeni Pazar Yeri Yapımına Başlandı

Tragger, Zabıta, İzmir, 3. Sayfa, Toplum, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir zabıtasından öğrenci servislerine sıkı denetim - Son Dakika


Son Dakika
15:31 Sosyal medyaya düşen video infial yarattı: Kaldırımdaki kız çocuğuna patates kızartması fırlatıp kaçtı
15:21 Bir devir sona mı eriyor? Toni Kroos, Real Madrid'in teklifine yanıt verdi
15:12 Korumadan hayat kurtaran hamle! Japon Başbakan suikasttan bu şekilde sağ çıkmış
15:10 "İmam nikahını severim" diyen Sinan Akçıl, 4 tane eşi olduğunu itiraf etti: Boşayamadım konuşmuyorlar benimle
14:46 Rashford, nişanlısı için uçak kapattı! Ödediği parayı duyanlar kulaklarına inanamıyor
14:45 "Depreme rahmet diyorum" ifadeleri Akşener'i kızdırdı: Bunu diyecek kadar ölçüyü kaçırdılar
14:30 Ekrem İmamoğlu ve Muharrem İnce, İstanbul'da karşılaştı! Ortaya bu samimi görüntüler çıktı
14:25 Niğde'de tarihi bedesten, kent müzesi olacak
14:00 İtalyanlar yazdı! Jorge Jesus giderse Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den
13:59 Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu yarın halkın ziyaretine açılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2023 15:56:37. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir zabıtasından öğrenci servislerine sıkı denetim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement