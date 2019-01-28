İzmir Zeybekci'den Tunç Soyer Açıklaması

CHP'nin, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer'i açıklamasını değerlendiren AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, Biz işimize bakıyoruz.

CHP'nin, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer'i açıklamasını değerlendiren AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, Biz işimize bakıyoruz. Hayırlı olsun, tebrik ediyorum kendisini dedi.



AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar'ın babası İsmet Yorgancılar'ın cenaze töreni sonrasında, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tunç Soyer'in CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak açıklandığı hatırlatılıp düşüncesi sorulan Zeybekci, Valla biz işimize bakıyoruz. Hayırlı olsun, tebrik ediyorum kendisini diye konuştu.



Bir basın mensunun, CHP adayı Soyer'in kendisini Kemeraltı Çarşısı'nda yemeğe davet edeceği yolunda bir açıklamasının basına yansıdığı belirttiği Zeybekci, Böyle bir şey duymadım. Ben Kemeraltı'na hep gidiyorum, orada zaten yemek yiyorum. Yaklaşık 10 defa gittik. Küçük esnaf lokantalarını da seviyorum. Ama bence yalnız gitmesinde fayda var. Çünkü vatandaşların yalnızken kendisine söyleyecekleri vardır dedi.

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