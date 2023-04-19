İzmirde işe kalkmadığı için oğlunu öldüren baba tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmirde işe kalkmadığı için oğlunu öldüren baba tutuklandı

19.04.2023 18:03

İzmir'in Bayraklı ilçesinde işe kalkmadığı için tartıştığı öz oğlunu pompalı tüfekle vurarak öldüren cinayet zanlısı baba çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Baba cinayeti işlediği için pişman olduğunu belirtti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İşe kalkmadığı için öz oğlunu öldüren baba tutuklandı

İzmir'de oğlunu öldüren baba pişman olduğunu söyledi

İZMİR - İzmir'in Bayraklı ilçesinde işe kalkmadığı için tartıştığı öz oğlunu pompalı tüfekle vurarak öldüren cinayet zanlısı baba, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tartışma esnasında oğlunun kendisini ittiği ve yere düştüğünü bu yüzden cinayeti işlediği öğrenilen babanın, cinayeti işlediği için pişman olduğunu belirttiği öğrenildi.

Olay dün sabah 08.30 sıralarında Bayraklı ilçesi Yamanlar Mahallesi 7352 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.M.K. oğlunu işe gitmesi için kaldırmaya gitti. Oğul Hasan Hüseyin Kaya, kendisini uyandırmaya gelen babasıyla tartışmaya başladı. Burada baba ile oğul arasındaki gerginlik artınca baba A.M.K., oğlu Hüseyin Kaya'ya pompalı tüfek ile ateş etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede öz babası tarafından vurulan Hasan Hüseyin Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet zanlısı baba polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Hasan Hüseyin Kaya'nın cansız bedeni savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Pişman olduğunu söylemiş

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen cinayet zanlısı A.M.K.'nin emniyetteki sorgusunda, uyandırmaya çalıştığı oğlunun kendisini ittiği ve yere düştüğünü, tartışma esnasında kendisini kaybederek pompalı tüfekle ateş ettiğini, öldürmek için ateş etmediğini söylediği ve cinayeti işlediğinden dolayı çok pişman olduğunu belirttiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen baba A.M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
İzmir'de Baba Oğlu İşe Gitmek İçin Tartıştı, Baba Pompalı Tüfekle Oğlunu Öldürdü İzmir'de Baba Oğlu İşe Gitmek İçin Tartıştı, Baba Pompalı Tüfekle Oğlunu Öldürdü İzmir'de tehlikeli anlar kamerada: Halat koptu, işçiler havada asılı kaldı İzmir'de tehlikeli anlar kamerada: Halat koptu, işçiler havada asılı kaldı

Hasan Hüseyin Kaya, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmirde işe kalkmadığı için oğlunu öldüren baba tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
19:29 Son Dakika: Başakşehir-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu
19:09 İstanbulspor-Antalyaspor maçında gol düellosu! F.Bahçe maçında 4 isim cezalı
18:59 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "200 milyar dolar" vaadine tepki: Sen kimi aptal yerine koyuyorsun?
18:49 "O kadar eder misin?" denilen stoper Abdülkerim, servet harcanan Pedro'dan daha fazla skor katkısı verdi
18:11 Karamollaoğlu'ndan Babacan'ı kızdıracak sözler: Beni konuşturmayın, doğru düzgün AK Parti'den oy alamadılar
18:04 Dönüp bakmadan gittiği yerden jet hızıyla geri dönüyor! Beşiktaş'ın hücum hattına önemli takviye
18:02 Aslan korkulu rüya oldu! Galatasaray'ın yenmediği bir takım bile kalmadı
17:57 Muhammed Yakut'la röportaj yaptığı için gözaltına alınan Serdar Akinan'ın ifadesi ortaya çıktı: Ben işimi yaptım
17:55 Ardına bakmadan gitti, tıpış tıpış geri dönüyor! Beşiktaş'ın hücum hattı ateş edecek
17:42 İzmir'de akılalmaz olay! İşe kalkmayan oğlunu pompalı tüfekle öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2023 20:13:18. #1.11#
SON DAKİKA: İzmirde işe kalkmadığı için oğlunu öldüren baba tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement