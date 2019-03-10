Son Dakika Haberleri: İzmirdeniz Açıldı

İzmirdeniz Açıldı

38 dakika önce

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı Sahilinde yapılan "İzmirDeniz" açıldı.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı Sahilinde yapılan "İzmirDeniz" açıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, "İzmirDeniz" adı verilen kıyı tasarım projesi kapsamında, Bostanlı sahilinde 120 dönüm alan yenilendi.

Yenilenen bölümde, kaykay, scooter, bmx bisiklet ve paten gibi tekerlekli spor aletlerini kullananların becerilerini geliştirecekleri 4 bin 250 metrekarelik "Skate Plaza" (kaykay parkı) yer alıyor.

Deniz ve gösteri meydanının da bulunduğu proje alanında 52 bin metrekare yeşil alan, 58 bin metrekarelik sosyal donatı alanı oluşturuldu. Bin 263 ağaç, 6 bin 162 çalı ve 97 bin yer örtücü dikildi.

Bostanlı kıyı düzenlemesinin tamamı 29 milyon 500 bin liraya mal olduğu belirtildi.

İzmirDeniz'in açılışını yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 100'ü aşkın mimar, tasarımcı ve akademisyenin tamamen gönüllü ve özverili çalışmasıyla yaptıkları projenin Türkiye'de değil belki de dünyada çok özel bir örnek olduğunu belirtti.

Türkiye'nin 13 bin yıllık Anadolu coğrafyasında, özgürce, barış içinde, etnik köken ayrımı yapmadan yaşayan bir ülke olduğunu vurgulayan Kocaoğlu, "Bu birlik ve beraberliğimizi, dirlik ve düzenimizi siyasi malzeme yapmaya, oradan siyasi çıkar beklemeye, topluma nifak tohumları ekmeye kimsenin hakkı yoktur. Hepimiz birlik olmak, birbirimize sahip çıkmak, çalışmak, üretmek, değer yargılarımıza, bizi biz yapan değerlere sahip çıkmak, onları geliştirmek, gelecek kuşaklara aktarmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 05:56 Kaynak: AA

Karşıyaka, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir, Güncel
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