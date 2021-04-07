İzmirim Kart için çevre ilçelerden Konak'a gitme dönemi bitti - Son Dakika

İzmirim Kart için çevre ilçelerden Konak'a gitme dönemi bitti

07.04.2021 11:13
İzmirim Kart için çevre ilçelerden Konak'a gitme dönemi bitti, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, çevre ilçelerde oturanların kişiselleştirilmiş İzmirim Kart almak için kent merkezine gelmesi zorunluluğunu bitirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, çevre ilçelerde oturanların kişiselleştirilmiş İzmirim Kart almak için kent merkezine gelmesi zorunluluğunu bitirdi. Öğrenci, öğretmen, 60 yaş, 65 yaş üstü, engelli, gazi ve şehit yakını olanlara hizmet verecek İzmirim Kart Mobil Hizmet Aracı, 12 Nisan'dan itibaren hizmete başlıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, kentin farklı noktalarında hizmete açtığı beş yeni kişiselleştirilmiş kart başvuru merkezinden sonra, mobil hizmet aracını da devreye aldı. ESHOT atölyelerinde yapılan araç sayesinde, metropol dışındaki ilçelerde oturanların, kart almak için kent merkezine gelmesine gerek kalmayacak. Öğrenci, öğretmen, 60 yaş, 65 yaş üstü, engelli, gazi ve şehit yakını İzmirim Kartlar beş dakika içinde verilecek.

İlk durak Aliağa olacak

İzmirim Kart Mobil Hizmet Aracı, 12 Nisan'dan itibaren çalışmaya başlayacak ve ilk durağı Aliağa olacak. Daha sonra Menemen, Torbalı ve Mendereste ilçelerinde hizmet verecek mobil hizmet aracı yaz döneminde ise sayfiye bölgelerinde görev yapacak. Aracın çalışma programı ve hizmet vereceği noktalar, ESHOT Genel Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından düzenli olarak duyurulacak.

Hizmet noktası 7'ye çıktı

ESHOT, daha önce yalnızca Konak'taki Kart Merkezi'nde ve Konak Katlı Otopark altındaki kart ünitesinde verdiği Kişiselleştirilmiş İzmirim Kart hizmetini, son bir yılda kentin farklı noktalarında açtığı beş yeni ünite ile yaygınlaştırdı. Yeni üniteler; Bostanlı Vapur İskelesi, F. Altay Aktarma Merkezi, Bornova Metro Aktarma İstasyonu, Hilal Aktarma Merkezi ve Üçyol Metro İstasyonunda hizmet veriyor.

Çevre ilçelerde bulunan, İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı yerel hizmet birimleri de vatandaşların kişiselleştirilmiş İzmirim Kart başvurularını almaya devam ediyor.

Başvuru için ne gerekiyor?

Başvuru için kimlik ve bir adet biyometrik fotoğraf yetiyor. Engelli İzmirim Kart almak isteyenlerin, yüzde 40 ve üzeri engelli olduklarını gösteren sağlık kurulu raporlarının aslı veya aslı gibidir onaylı suretini ibraz etmesi gerekiyor. 65 yaş üstü, engelli, gazi ve şehit yakını olan vatandaşlar, İzmirim Kartlarını ücretsiz alabiliyor.

Ayrıca İçişleri Bakanlığının pandemiyle mücadele çalışmaları kapsamında yayımladığı genelge uyarınca, toplu ulaşım araçlarına yalnızca HES Kodu tanımlanmış İzmirim Kartlar ile biniş yapılabiliyor. - İZMİR

İzmirim Kart için çevre ilçelerden Konak'a gitme dönemi bitti
İzmirim Kart için çevre ilçelerden Konak'a gitme dönemi bitti

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Engelli, İzmir, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmirim Kart için çevre ilçelerden Konak'a gitme dönemi bitti - Son Dakika


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