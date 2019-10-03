Son Dakika Haberleri: İzmirli 15 yaşındaki jimnastikçi italya'da altın kazandı
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İzmirli 15 yaşındaki jimnastikçi italya'da altın kazandı

1 saat önce

İZMİR'de Şavkar Cimnastik Kulübü'nün sporcusu olan 15 yaşındaki Kerem Şener, İtalya'da milli formayla katıldığı 4. Akdeniz Gençler Şampiyonası'nda paralel aletinde altın, halka aletinde gümüş madalya kazandı.

İzmirli 15 yaşındaki jimnastikçi italya'da altın kazandı, System.String[]

İZMİR'de Şavkar Cimnastik Kulübü'nün sporcusu olan 15 yaşındaki Kerem Şener, İtalya'da milli formayla katıldığı 4. Akdeniz Gençler Şampiyonası'nda paralel aletinde altın, halka aletinde gümüş madalya kazandı. Şampiyonada milli sporcularımız topladıkları puanlarla takım halinde birinci olarak ülkemize büyük gurur yaşattı. Jimnastiğe 5 yaşında başlayan Kerem, İstiklal Marşı'nı İtalya'da okutmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "İstiklal Marşımızı hem bireysel olarak hem de takım olarak orada okutmak çok güzel bir duyguydu. Çok gururlandım. Jimnastik çok güzel bir spor. Bence bütün sporların temelini oluşturuyor. Küçük yaştaki çocukların ve arkadaşlarımın spora jimnastikle başlayıp çok çalışarak, daha sonra istemeseler bile diğer spor branşlarına geçerek daha başarılı olacaklarına inanıyorum" dedi. Kerem'in antrenörü Nuri Tufan ise genç sporcunun önünün açık olduğunu söyledi.

Akdeniz, İtalya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 02:15 Kaynak: DHA
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