İzmirli 2 çocuk annesi, eşinin dükkanında "oto bakım ustası" oldu - Son Dakika

İzmirli 2 çocuk annesi, eşinin dükkanında "oto bakım ustası" oldu

12.01.2021 11:19
İzmirli 2 çocuk annesi, eşinin dükkanında

İzmir'in Selçuk ilçesinde oturan 33 yaşındaki Deniz Ulaş Yılmaz, eşine ait iş yerinde araçların temizliğinden seramik kaplamasına kadar her türlü işi yapıyor.

İzmir'in Selçuk ilçesinde oturan 33 yaşındaki Deniz Ulaş Yılmaz, eşine ait iş yerinde araçların temizliğinden seramik kaplamasına kadar her türlü işi yapıyor.

Ankara Üniversitesi İtalyan Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu Yılmaz, uzun yıllar turizm sektöründe çalıştı. Evlendikten sonra mesleğine bir süre ara veren Yılmaz, eski çalıştığı iş yeriyle anlaştı ancak Kovid-19 salgını nedeniyle işe başlaması ertelendi.

Evde boş durmak yerine eşinin oto bakım üzerine faaliyet gösteren iş yerine gidip gelmeye başlayan Yılmaz, bir süre sonra hayat arkadaşına yardım etmeye karar verdi. Eşinden işin inceliklerini öğrenen genç kadın, araçların seramik kaplaması, jant temizliği, detaylı temizlik ve çizik kapatma gibi işlemlerini yapıyor.

Deniz Ulaş Yılmaz, AA muhabirine, eşiyle turizm sektöründe çalışırken tanışıp evlendiklerini söyledi.

Turizmin yavaşladığı dönemde eşinin ek gelir amacıyla oto bakım ve yenileme yeri açtığını anlatan Yılmaz, "Çocuklar olunca turizmde devam edemedim. Evde durmayı sevmem. 2 bebeğimle eşimin yanına geliyordum. Çocuklar büyüyünce onları kreşe başlattık. Zaman tamamen bana kaldı. Eski işime dönecektim ancak pandemi olunca başlayamadım. O yüzden eşime destek olmak istedim." dedi.

Başta yapabileceği işlerden başladığını dile getiren Yılmaz, bir süre sonra da eşinin dükkanı büyüttüğünü ifade etti.

Gelen araçların bakımı ve temizliği konusunda tüm detayları gözden geçirdiklerini anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Aracın üzerindeki kılcal çizikleri veya kirlerini gidermek için çalışıyoruz. Sonrasında seramik kaplamasını yapıyoruz. Aracın tavanından başlayıp en ince detayına kadar her yerini temizleyip bakımını yapıyoruz. Konsoldan kapının menteşesine, yedek lastiğe kadar her yeri temizliyoruz. Gelen aracı bir nevi sıfırlayıp sahibine teslim ediyoruz. Burada bir aile olduğunu gören insanlar araçlarını daha çok güvenerek teslim ediyor. Özellikle kadın şoförler için bazen sanayi ortamına girmesi zorlayıcı olabiliyor. Benim ve çocuklarımızın varlığı insanların buraya daha çok rağbet etmesini sağlıyor."

Kemal Yılmaz da tek başına bu işi yaparken araçların detaylarıyla uğraşmak için desteğe ihtiyacı olduğunu, eşinin de kendisine bu konuda yardım ettiğini söyledi.

Eşinin şu an tüm işleri yaptığını belirten Yılmaz, "Eşimi görenler 'Gerçekten mi o yapıyor?' diyor. Burada eşimle çalıştığımız için müşterilerde güven duygusu da oldu. Genelde görenlerin hoşuna gidiyor. Kadınlara yakıştırılmayan bir iş ama eşimle en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Müşterimiz de gelen araçların kalitesi de arttı. Daha kaliteli iş çıkarmaya başladık." dedi.

Deniz Ulaş, Seramik, Selçuk, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmirli 2 çocuk annesi, eşinin dükkanında 'oto bakım ustası' oldu - Son Dakika


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