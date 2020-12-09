İzmirli aile, salgın nedeniyle İran'dan online kız istedi - Son Dakika

İzmirli aile, salgın nedeniyle İran'dan online kız istedi

09.12.2020 08:25
İzmirli aile, salgın nedeniyle İran'dan online kız istedi, System.String[]

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde yaşayan Yalçıntuğ ailesi pandemi nedeniyle İranlı Afşar ailesini görüntülü arayarak kız istedi.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde yaşayan Yalçıntuğ ailesi pandemi nedeniyle İranlı Afşar ailesini görüntülü arayarak kız istedi. Kız isteme, İzmir'den İran'a online gerçekleştirildi.

Koronavirüs nedeniyle toplantılar ve etkinlikler online gerçekleştirilirken, kız isteme merasimleri de etkilendi. İzmirli Yalçıntuğ ailesi de İranlı Afşar ailesini görüntülü arayarak kız istedi. İzmir'de kuyumculuk yapan Kamil Yalçıntuğ (40) ve yaklaşık 7 yıldır Türkiye'de yaşayan Ege Üniversitesi doktora öğrencisi İranlı Şehrazad Afşar (31) evlenmeye karar verdi. Vaka sayıları düşünce İranlı aile ile bir araya gelerek nişan yapmak istedi. Ancak koronavirüs vaka sayıları kısa süre içinde tekrar katlandı. Online bir tören yapmaya karar veren çift, aileleri ikna etti. Her iki aile, evlerinde kız isteme için hazırlandı. İzmir'de yaşayan Yalçıntuğ ailesi, İran'da yaşayan Afşar ailesini görüntülü olarak aradı. Yalçıntuğ ailesinin aile dostu Hüdai Özgün, İranlı Şehrazad Afşar'ı baba Muhammed Reza Afşar ve anne Fariba Afşar'dan Kamil Yalçıntuğ için kız istedi. İranlı Şehrazad Afşar'ın ailesi, çiftin evlenmesine onay verdi. Aile büyükleri çiftin nişan kurdelesini kesti. İranlı aile, tüm yaşananları görüntülü olarak izledi.

'AİLESİ BU ŞEKİLDE KIZ İSTEDİĞİMİZ İÇİN ŞAŞKIN'Yaşanan o anları anlatan Kamil Yalçıntuğ buruk bir sevinç yaşadıklarını belirtip, "Müstakbel eşimin kendisi İranlı. Burada okuyor yaklaşık 7 yıldır İzmir'de. Ege Üniversitesi'nde doktora öğrencisi. Öz halamın komşusu oluyor ve halamın vasıtasıyla tanıştık. Biz istemeye karar verdik. Bu sırada pandemi azalmıştı. Ailesi gelebilir, taşınabiliriz aynı zamanda da yüzük takarız diye düşündük ancak koronavirüs vaka sayılarında yükselme oldu. Biz de bunun üzerine online istemeye karar verdik. Ailesi bu şekilde kız istediğimiz için şaşkın. Onlar da burada olmayı çok istediler" diye konuştu.'AİLELERİ ONLİNE İSTEMEYE İKNA ETTİK'

Pandeminin ardından hem İran'da hem de Türkiye'de düğün yapmayı planladıklarını dile getiren Yalçıntuğ, "Şehrazad Afşar ailenin tek kızı. Türkiye'ye gelmenin yollarını bulmaya çalıştılar ama biz dikkat etmemiz gereken bir süreçte olduğumuz için, pandemi tehlikesi olduğunu vurgulayarak bu şekilde bir isteme yapmamız gerektiği konusunda aileyi ikna ettik. Babası kızına çok düşkün. Özellikle kız tarafında buruk bir sevinç oldu ama nasip olursa düğünümüzü hem İran'da hem de Türkiye'de yapmayı düşünüyoruz. Umarım bir an önce pandemi de sona ererse bu şekilde herkesin gönlünü almak istiyoruz. Aileler burada olsaydı heyecanımız daha büyük olurdu. Çünkü sırf bizim tarafımız vardı. Müstakbel eşimin heyecanı biraz daha fazlaydı, buruk bir sevinç yaşadı. Keşke burada olsalardı" diye konuştu.


İzmirli aile, salgın nedeniyle İran'dan online kız istedi
İzmirli aile, salgın nedeniyle İran'dan online kız istedi
İzmirli aile, salgın nedeniyle İran'dan online kız istedi
İzmirli aile, salgın nedeniyle İran'dan online kız istedi
İzmirli aile, salgın nedeniyle İran'dan online kız istedi
İzmirli aile, salgın nedeniyle İran'dan online kız istedi
İzmirli aile, salgın nedeniyle İran'dan online kız istedi
İzmirli aile, salgın nedeniyle İran'dan online kız istedi

Afşar, İzmir, İran, Kız, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmirli aile, salgın nedeniyle İran'dan online kız istedi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Meteoroloji'den Doğu Anadolu Bölgesi için kar uyarısı Ambulansa alınmayan hasta yakınları sağlık personelini darbetti Bakan Koca'da canlı yayında rahatsızlanan Mehmet Ceyhan'la ilgili açıklama: Genel durumu iyi Şampiyonlar Ligi'nde ırkçılık skandalı! Başakşehir sahadan çekildi, karşılaşma ertelendi Duygu Özaslan, Can Maxim Mutaf'la verdiği pozları "Seninle karantina" notuyla paylaştı Aşk-ı Memnu'nun Bülent'i Batuhan Karacakaya, Survivor 2021'e yarışmacı olarak katılan üçüncü isim oldu Yetişkin film yıldızı olan eski yarışçı Gracie, kız arkadaşıyla çıkan aşk dedikodularını yalanladı Yeşilçam'ın güzeli Serpil Çakmaklı son haliyle şaşırttı! Yıllara meydan okuyor
Pandemiyle yıldızı parlayan sektörlerden kargoda istihdam patladı! Tam 20 bin kişiye iş imkanı sağlandı Pandemiyle yıldızı parlayan sektörlerden kargoda istihdam patladı! Tam 20 bin kişiye iş imkanı sağlandı         
08:14
Masumlar Apartmanı'nda ortalık karıştı! Gülben, hiç aşık olmaması gereken birine gönlünü kaptırdı Masumlar Apartmanı'nda ortalık karıştı! Gülben, hiç aşık olmaması gereken birine gönlünü kaptırdı         
07:45
Trump Trump "veto edeceğim" demişti! ABD Temsilciler Meclisi, Türkiye'ye yaptırım öngören bütçe tasarısını kabul etti         
03:29
Demba Ba'dan ırkçılık yapan hakeme ders gibi sözler! Herkes bu tepkiyi konuşuyor Demba Ba'dan ırkçılık yapan hakeme ders gibi sözler! Herkes bu tepkiyi konuşuyor         
23:54
Lazio, 20 yıl sonra Şampiyonlar Ligi gruplarından çıktı! Fenerbahçe'nin kasası doldu Lazio, 20 yıl sonra Şampiyonlar Ligi gruplarından çıktı! Fenerbahçe'nin kasası doldu         
23:17
Almanya'nın AB zirvesinde Türkiye yaptırımlarına karşı çıkması istifa getirdi Almanya'nın AB zirvesinde Türkiye yaptırımlarına karşı çıkması istifa getirdi         
22:00
Prof. Dr. Murat Akova: Tam kapanma olmazsa çok daha şiddetli bir pandemi ile karşı karşıya kalacağız Prof. Dr. Murat Akova: Tam kapanma olmazsa çok daha şiddetli bir pandemi ile karşı karşıya kalacağız         
20:32
Trump, S-400 hava savunma sistemi nedeniyle Türkiye'ye yaptırım öngören bütçe tasarısını veto edecek Trump, S-400 hava savunma sistemi nedeniyle Türkiye'ye yaptırım öngören bütçe tasarısını veto edecek         
18:53
Koronavirüs endişesi artan Bodrumlular isyan etti: Gelmeyin, oturun yerinizde Koronavirüs endişesi artan Bodrumlular isyan etti: Gelmeyin, oturun yerinizde         
17:16
Çarpıyormuş gibi yaparak kadınları taciz etti, dövülünce Çarpıyormuş gibi yaparak kadınları taciz etti, dövülünce "Kafam yerinde değildi" dedi         
16:36
Bodrum'a giden Tuğba Ekinci, cüretkar mayosuyla güneş banyosu yaptı Bodrum'a giden Tuğba Ekinci, cüretkar mayosuyla güneş banyosu yaptı         
15:05
Acun Ilıcalı'dan Sihirli Annem açıklaması: Kızım eski bölümleri izleyince ben de yenisini çekmeye karar verdim Acun Ilıcalı'dan Sihirli Annem açıklaması: Kızım eski bölümleri izleyince ben de yenisini çekmeye karar verdim         
13:33
Maske ve mesafe kurallarına uymayan 3 polise ceza yazdıran Vali, ödemeyi de kendisi yaptı Maske ve mesafe kurallarına uymayan 3 polise ceza yazdıran Vali, ödemeyi de kendisi yaptı         
12:31
Şehit babası vergi borcu yüzünden hapse girdi! Valilik'ten açıklama gecikmedi Şehit babası vergi borcu yüzünden hapse girdi! Valilik'ten açıklama gecikmedi         
12:01
Vaka sayıları patladı, sağlık çalışanlarından Vaka sayıları patladı, sağlık çalışanlarından "tedbir" çağrısı geldi: Artık çok yorulduk ve tükendik, lütfen virüsü ciddiye alın         
11:01
Çin aşısı için gönüllü olmuştu! Prof. Dr. Özkan kendisinde görülen yan etkiyi ilk kez açıkladı Çin aşısı için gönüllü olmuştu! Prof. Dr. Özkan kendisinde görülen yan etkiyi ilk kez açıkladı         
10:05
Pitbull dehşeti! Sahibinin kucağından kaptığı süs köpeğini paramparça etti Pitbull dehşeti! Sahibinin kucağından kaptığı süs köpeğini paramparça etti         
09:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2020 08:30:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmirli aile, salgın nedeniyle İran'dan online kız istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei