İzmirli ailenin koronavirüs zaferi - Son Dakika

İZMİR'in Bornova ilçesinde Talat Güler, eşi Aylin ve 19 aylık bebekleri Ozan Güler ile kayınpederi ve kayınvalidesi koronavirüse yakalandı. Talat Güler dışında ailenin tüm bireyleri, sağlığına kavuşup taburcu oldu.

İzmir Mazhar Zorlu Meslek Lisesi öğretmeni Talat Güler, yaklaşık 20 gün önce rahatsızlandı. Yüksek ateş ve halsizlik şikayetiyle, kendisi gibi öğretmen olan eşi Aylin Güler tarafından Bornova Türkan Özilhan Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. 2 çocuk babası Talat Güler'e koronavirüs teşhisi konuldu. Aylin Güler'e yapılan test de pozitif çıktı. Çift hastaneye yatırılırken, filyasyon ekibi devreye girdi. Aynı evde yaşayan Aylin Güler'in annesi Şadiye Akgün ve babası Muhsin Akgün'de de hastalık teşhis edildi. Güler çifti de hastaneye kaldırıldı.

Aile büyüklerinin tedavisi sürerken, öğretmen Güler çiftinin 19 aylık oğulları Ozan'a 13 Nisan'da yapılan test pozitif çıktı. 14 yaşındaki ağabey Tuna Güler'in testi ise negatif çıktı.

Tedavilerinin ardından Aylin Güler, bebeği ve anne -babası ile sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Talat Güler'in tedavisi ise devam ediyor.

Ailesinin taburcu olduğunu duyunca büyük sevinç yaşayan Talat Güler, "İnşallah ben de kısa sürede iyileşip son sonuçlarımın iyi çıkması ile eve dönüş yapacağım. Aile boyu zafer kazandığımız için mutluyum. Emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına sonsuz teşekkür ederim. Yaşamak, nefes almak güzel. Evde kalın hayata bağlanın" dedi.

'AKLIMIZ TALAT'TA'

Aylin Güler ise, "Biz eve döndük ancak aklımız eşim Talat Güler'de. Yoğun bakımdan çıkması bizi biraz da olsa sevindirdi. Ancak eve tamamen gelip, bizimle olduğu zaman daha mutlu ve huzurlu olacağız. Bu süreçte bizleri yalnız bırakmayan ve hep destek veren başta Türkan Özilhan Devlet Hastanesi doktorları ile sağlık çalışanlarına sonsuz teşekkür ederiz" diye konuştu.