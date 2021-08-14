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Ufuk Arda, Kültürpark'ta rüzgar gibi esiyor - Son Dakika

Ufuk Arda, Kültürpark'ta rüzgar gibi esiyor

14.08.2021 12:06
Ufuk Arda, Kültürpark'ta rüzgar gibi esiyor, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyesi personeli Ufuk Arda, bir yandan işi gereği Kültürpark'ta yeşil alanların bakımıyla ilgileniyor, bir yandan da atletizmin en ağır dallarından maratonda uluslararası dereceler elde ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi personeli Ufuk Arda, bir yandan işi gereği Kültürpark'ta yeşil alanların bakımıyla ilgileniyor, bir yandan da atletizmin en ağır dallarından maratonda uluslararası dereceler elde ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde atletizm yapan belediye personeli Ufuk Arda, kısa sürede kariyerine önemli başarılar sığdırdı. 2020'de 15. Runatolia Uluslararası Antalya Maratonu'nda, 10 kilometre erkeklerde birinci olan Arda, Maraton İzmir'de ise erkekler 42 kilometrede Türk atletler arasındaki en iyi dereceyi 2. 25. 39 ile elde etti. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Marmara Adalar Belediyesi ve Marmara Kaymakamlığı'nın ortaklaşa düzenlediği Avşa Yarı Maratonu'nu da birinci sırada tamamladı.

Sırada 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu var

4 yıldır atletizmle uğraşan Ufuk Arda aynı zamanda İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Park ve Bahçeler Dairesi'nde daha yeşil bir İzmir için çalışıyor. 420 bin metrekare alan üzerine kurulu Kültürpark'ı her gün adım adım dolaşarak, çiçekleri sulayıp çim alanların bakımını ve temizliğini yapıyor. Mesaisinin ardından ilk antrenmanını da Kültürpark'ı çevreleyen koşu pistinde yapan maratoncu, fırsat buldukça Seha Aksoy Atletim Pisti'nde de çalışıyor. Öğle molalarında bile şortunu giyip Kültürpark'ta koşan Ufuk Arda, koşmayı artık bir yaşam biçimi haline getirdiğini söyleyerek, "Maraton pistine ilk kez 2020 Avrasya Maratonu'nda çıktım. Normalde yıllarca 800, bin 500 ve 3 bin metre koşuyordum. Yaşım ilerledikçe antrenörüm Oktay Fırat'ın da yönlendirmesiyle dayanıklılık gerektiren maratona yöneldim. İkinci maratonum Maraton İzmir oldu ve burada Türk atletler arasındaki en iyi dereceyi elde ettim. Şimdi sırada 5 Eylül'de koşulacak Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu var" dedi.

Her parkurun kendine ait zorluğu olduğunu vurgulayan Ufuk Arda, "Maratonİzmir'in parkuru, gördüğüm en düz ve güzel parkurlardan biri. Avrasya Maratonu ise inişli-çıkışlı yapısı nedeniyle benim için en zoruydu. Maraton İzmir bu özelliği sayesinde her yıl çok daha iyi derecelerin elde edileceği bir yarış olacak" diye konuştu.

Ufuk Arda, Kültürpark'ta rüzgar gibi esiyor
Ufuk Arda, Kültürpark'ta rüzgar gibi esiyor
Ufuk Arda, Kültürpark'ta rüzgar gibi esiyor
Ufuk Arda, Kültürpark'ta rüzgar gibi esiyor
Ufuk Arda, Kültürpark'ta rüzgar gibi esiyor
Ufuk Arda, Kültürpark'ta rüzgar gibi esiyor
Ufuk Arda, Kültürpark'ta rüzgar gibi esiyor
Ufuk Arda, Kültürpark'ta rüzgar gibi esiyor
Ufuk Arda, Kültürpark'ta rüzgar gibi esiyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Kültürpark, İzmir, Toplum, Spor, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Ufuk Arda, Kültürpark'ta rüzgar gibi esiyor - Son Dakika


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