İzmirli Bakkal: Kesme Şekeri 29 Liraya Aldım, Kaça Satacağım Bunu? Artık Yeter Ya

CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, İzmir'in Kiraz ilçesinde esnafın ve vatandaşların sorunlarını dinledi. Bir bakkal, 26 liralık bir paket sigaradan sadece 25 kuruş kazanabildiğini söyledi ve "Kesme şekeri 29 liraya aldım, kaça satacağım bunu? Artık yeter ya" dedi. Bir çiftçi ise "Önceleri traktörün deposunu dolduruyorduk ve her zaman petrole gitmeyelim diye 200 kilo da bidonları doldurup geliyorduk. En az iki ton gübre alıp evimin deposuna koyardım, bolca kullanırdım. Toprak gübresi alamadım" diye konuştu.

Bedri Serter, İzmir'in Kiraz ilçesinde esnafla ve vatandaşlarla dertleşti. Serter'in ziyaret ettiği bir bakkal, dükkandaki sigara ve içkileri göstererek, "Benden bunu sattığım için vergi alıyorsun, üstüne bir de ÖTV alıyorsun. Ben, 26 liraya sattığım sigaradan 25 kuruş kazanıyorum" dedi. Serter de bakkala, geçen hafta fabrikasına gidip ziyaret ettiği sigara üreticisinin, bir paket sigaradan 3,5 lirasının satıcıya kaldığını, 23,5 lirasının ise devlete vergi olarak gittiğini söylediğini aktardı.

"KESME ŞEKERİ 29 LİRAYA ALDIM, KAÇA SATACAĞIM BUNU? ARTIK YETER YA"

Bakkal, "Onların biri gelsin, benim karşımda konuşsun. Bana gelsin izah etsin, karşımda konuşsun. Hepimiz konuşalım. Ben, fırsatım olduğu her kişinin yanında bağırıyorum, her gün isyan ediyorum. Gerekirse beni içeri atsın. İstiyorum, yeter ya. Şu kesme şekeri 29 liraya aldım, kaça satacağım bunu. Artık yeter ya" diye konuştu.

"ÖNCELERİ TRAKTÖRÜN DEPOSUNU DOLDURUYORDUK VE HER ZAMAN PETROLE GİTMEYELİM DİYE 200 KİLO DA BİDONLARI DOLDURUP GELİYORDUK"

Bir çiftçi de yaşadıkları sorunları Serter'e, "Tükettiğimizin en sonundayız, en pahalı; ürettiğimizin en başındayız, en ucuz. Geçen sene yemin torbası 50 liraydı, şimdi 350 lira. Benim sütüm 5 lira, 5 lira 60 kuruş. Önceleri traktörün deposunu dolduruyorduk ve her zaman petrole gitmeyelim diye 200 kilo da bidonları doldurup geliyorduk. En az iki ton gübre alıp evimin deposuna koyardım, bolca kullanırdım. Toprak gübresi alamadım. Nasılsa hayvan gübresi var dedim, ama olmadı. Gittim bahar gübresi aldım, ona da '460 lira' dediler" diyerek anlattı.