İzmirli balıkçılardan yeni av sezonu kutlaması; 500 kasa balık dağıtıldı - Son Dakika
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İzmirli balıkçılardan yeni av sezonu kutlaması; 500 kasa balık dağıtıldı

31.08.2022 17:51
İzmirli balıkçılardan yeni av sezonu kutlaması; 500 kasa balık dağıtıldı

İZMİRLİ balıkçılar, 1 Eylül'de bitecek olan av yasağını balık ekmek ve midye dolma dağıtıp, horon oynayarak kutladı.

İZMİRLİ balıkçılar, 1 Eylül'de bitecek olan av yasağını balık ekmek ve midye dolma dağıtıp, horon oynayarak kutladı. Ayrıca gece özel izinle tutulan 500 kasa balık, halka dağıtıldı. Balıkçılar, yeni av sezonu için bu gece 'vira bismillah' diyerek denize açılacak.

Ege, Akdeniz ve Karadeniz'de endüstriyel avcılık yapılan balıkçı gemileri için 15 Nisan'da başlayan av yasağı, bugün saat 00.00 itibarıyla bitiyor. Yeni sezon için balıkçılar, yasak döneminde ağlarını ve teknelerini tamir etti. 'Vira bismillah' diyecek olan İzmirli balıkçılar, yeni sezon için açılış töreni düzenledi. İzmir Ticaret Odası tarafından Güzelbahçe Balıkçılar Limanı'nda yapılan törene İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Aksoy, İzmir Balıkçı İşadamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan, AK Parti İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya ve Ceyda Bölünmez Çankırı, belediye, siyasi parti ve sektör temsilcileriyle bölge halkı katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başlayan törende konuşan Vali Köşger, sektöre verilen destekleri anlatarak, "Sezonun hayırlı olmasını diliyorum. 'Vira bismillah', hayırlı, uğurlu olsun" dedi.Okunan duaların ardından denize çiçek bırakıldı, katılımcılara da balık ekmek ve midye dolma ikram edildi. Balıkçılar, yeni sezonu horonlarla kutladı. Etkinlikte dün gece özel izinle avlanan 500 kasa balık da halka dağıtıldı.

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Kaynak: DHA

Karadeniz, Eylül, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmirli balıkçılardan yeni av sezonu kutlaması; 500 kasa balık dağıtıldı - Son Dakika

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