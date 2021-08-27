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İZMİRLİ BALIKÇILAR, DÖRT GÖZLE AV SEZONUNU BEKLİYOR - Son Dakika

İZMİRLİ BALIKÇILAR, DÖRT GÖZLE AV SEZONUNU BEKLİYOR

27.08.2021 12:27

İZMİR'in Güzelbahçe ilçesindeki balıkçılar, avlanma sezonunun açılmasına kısa bir süre kala hazırlıklarına aralıksız şekilde devam ediyor.

İZMİR'in Güzelbahçe ilçesindeki balıkçılar, avlanma sezonunun açılmasına kısa bir süre kala hazırlıklarına aralıksız şekilde devam ediyor. 'Vira Bismillah' diyerek denize açılmayı dört gözle bekleyen balıkçılar, sezondan da umutlu.

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağı, 1 Eylül tarihinde sona erecek. Yasağın kalkmasıyla birlikte 'Vira Bismillah' diyerek 4 ay 17 gün sonra yeniden denize açılacak olan balıkçıların hazırlıkları da tüm hızıyla sürüyor. Güzelbahçe Balıkçı Barınağı'nda da balıkçıların hummalı çalışmaları devam ediyor. 15 Nisan'dan bu yana bakım ve onarım çalışmaları yapan balıkçılar, sezonun açılmasını heyecan ve umutla bekliyor. Hazırlıklarda son aşamaya geldiklerini söyleyen balıkçı Baran Karaçalı (31), 15 Nisan'dan bu yana ağlarımızın bakım ve tamiratını yapıyoruz. Teknelerimizin bakımlarını da yine bu süreçte giderdik. Artık son aşamaya girdik. Umutlu bekleyiş içindeyiz. Aldığımız haberlere göre deniz hareketli ve bereketli görünüyor. Allah ümitlerimizi boşa çıkarmasın. Beklentilerimiz yüksek. Giderlerimiz de bir hayli yüksek. 3 teknemiz var. 15 Nisan'dan bu yana yaklaşık 1.5 milyon liralık bakım onarım yaptık. Yasak sürecinde ticari faaliyetimiz olmuyor. Ancak masraflarımız oluyor dedi.

'ZOR AMA TATLI BİR SÜREÇ'

İşlerinin zor ancak bir o kadar da güzel olduğunun altını çizen Karaçalı, Hayatım boyunca sadece balıkçılık yaptım. 3'üncü kuşak balıkçıyım. Yasağın kalkması her sene büyük heyecan uyandırır. Geceleri uykularımız kaçıyor. Yeni sezon, yeni ümitler, yeni heyecanlar. Bizim işimizin ticari boyutunun üzerinde duygular var. İçimizde çocuk sevinci var. Denizci olmak başlı başına ayrı bir heyecandır. Her sene aynı heyecan mutlaka olur. Denize açılmayı aklınıza her getirdiğinizde heyecanınız biraz daha artar. Zorlu zamanlar, aksilikler olacak. Hiçbir sezon tozpembe geçmez. Doğayla mücadele halindesiniz. Zor ama tatlı bir süreç bizleri bekliyor diye konuştu.

Sezonun bol ve bereketli geçmesini ümit ettiklerini belirten Mustafa Kurutaş (40), Ağlarımızı ve ekipmanlarımızı yenileyip bakımlarını yaptık. Onun dışında motorlarımızı ve teknemizi elden geçirdik. Aslında 4 ay böyle geçti. Bugün de tamir ettiğimiz ağları topluyoruz ve tekneye çıkaracağız. 1 Eylül her zaman beklenen ve heyecan uyandıran bir tarih olmuştur. Yıllar geçse de heyecan hep aynı kalır. Bereketli bir sezon olmasını ümit ediyoruz. Bir tekneden 20-25 kişi ekmek yiyor. Ailelerini de düşünürsek sayı daha da artıyor. O yüzden bol ve bereketli bir sezon olsun diye konuştu.

'HERKES HEYECANLI'

Yaklaşık 40 yıldır balıkçılık yapan Erol Dizman, Sezon hazırlıklarımızın son aşamasına geldik. Bunları da bitirdiğimizde sezona ucu ucuna yetişmiş olacağız. Ben de ana ağa ekleme yapıyorum. 40 senedir bu işi yapıyorum. 1 Eylül bizler için çok önemlidir. Gemide en yukarıdan en aşağıya kadar herkes bu heyecanı yaşar. İnşallah bol bereketli bir sezon olur dedi.

Zorlu bir sezonun kendilerini beklediğinin altını çizen Ali Kadir Demirel ise şunları söyledi

Hazırlıklarımız devam ediyor. Tam olarak işlerimiz bitmiş değil. Ağlarımızın bakım ve onarımını bitirdik. Teknemizi boyuyoruz. Maddi olarak zor zamanlardan geçiyoruz. Masraflarımız da ağır. Bu sezon bereketli geçmezse işimiz kolay olmayacak. Sezonun da iyi geçmesini temenni ediyorum.

İZMİRLİ BALIKÇILAR, DÖRT GÖZLE AV SEZONUNU BEKLİYOR
İZMİRLİ BALIKÇILAR, DÖRT GÖZLE AV SEZONUNU BEKLİYOR
İZMİRLİ BALIKÇILAR, DÖRT GÖZLE AV SEZONUNU BEKLİYOR
İZMİRLİ BALIKÇILAR, DÖRT GÖZLE AV SEZONUNU BEKLİYOR

Güzelbahçe, Av Yasağı, Nisan, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİRLİ BALIKÇILAR, DÖRT GÖZLE AV SEZONUNU BEKLİYOR - Son Dakika


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