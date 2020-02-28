İzmirli balıkçılar: "Mültecileri adalara seve seve taşırız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmirli balıkçılar: 'Mültecileri adalara seve seve taşırız' - Son Dakika

İzmirli balıkçılar: "Mültecileri adalara seve seve taşırız"

6 saat önce

Türkiye, Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenleri durdurmama kararı aldı.

İzmirli balıkçılar:

Türkiye, Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenleri durdurmama kararı aldı. Türkiye'nin bu kararı sonrası İzmirli balıkçı teknesi sahipleri de devletin görev vermesi halinde, seve seve göçmenleri Yunan adalarına taşıyacaklarını söyledi.


Türkiye, Avrupa'ya gitmek isteyen mültecileri durdurmama kararı alırken Türkiye'nin bu kararı sonrasında binlerce düzensiz göçmen Edirne üzerinden Yunanistan'a geçmek için sınıra yürüdü. Çok sayıda kişi de deniz yoluyla Yunan adalarına geçmek için Ege kıyılarında yerini aldı. İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçeleri başta olmak üzere birçok kıyı yerleşiminden Yunanistan adalarına geçmek isteyen düzensiz göçmenler, Midilli ve Sakız adalarına gitmek için yola koyuldu. İzmir'de geçimini balıkçılık yaparak sağlayan tekne sahipleri de devletin görev vermesi ve imkan tanıması halinde, düzensiz göçmenleri Yunan adalarına seve seve taşıyacaklarını belirttiler. Tekne sahipleri, devletin vereceği her görevi yerine getirebileceklerini ifade etti.


"Devlet izin verdikçe ben götürürüm"


İzmir'de geçimini balıkçılık yaparak sağlayan tekne sahibi Davut Orakçı, devletin izin vermesi halinde göçmenleri götürmeye razı olduğunu söyledi. Orakçı, "Devlet izin verirse götürürüm. Ama Yunan botları önümüzü kesiyor. Onlar serbest bırakırsa hayli hayli götürürüm. Devlet izin verdikçe ben götürürüm. Ama Yunanlılar bizi tarayacak diye korkuyoruz. Karşı taraftan izin verilirse komple taşırım ben. Ama orası serbest bırakacak" diye konuştu.


"Devletimiz bize imkan versin 24 saat gidip gelelim"


Balıkçılık yaparak geçimini sağlayan başka bir tekne sahibi Ömer Gökalp ise "Teknem var. Hiç düşünmeden götürürüm. Devletimiz gerekli imkanları verirse götürürüz. Devletimiz bize imkan versin 24 saat gidip gelelim. Bırakır geri geliriz. Devletimizin yanındayız. Avrupa bizim yanımızda olmadı Suriye meselesinde biz devletimizin yanındayız" sözlerine yer verdi. - İZMİR

Türkiye, Avrupa, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 05:14 Kaynak: İHA
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