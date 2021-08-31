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İzmirli balıkçılar "Vira Bismillah" dedi - Son Dakika

İzmirli balıkçılar "Vira Bismillah" dedi

31.08.2021 18:40

İzmirli balıkçılar "Vira Bismillah" dedi Av yasağının kalkmasıyla birlikte balık avlama sezonu açılırken, İzmirli balıkçıları Vali Yavuz Selim Köşger uğurladı.

İzmirli balıkçılar "Vira Bismillah" dedi

İZMİR - Av yasağının kalkmasıyla birlikte balık avlama sezonu açılırken, İzmirli balıkçıları Vali Yavuz Selim Köşger uğurladı.

2021-2022 Balık Avlama Sezonu'nun başlaması nedeniyle İzmir'in Güzelbahçe ilçesindeki Yalı Balıkçı Barınağında tören düzenlendi. Balıkçıların sağ salim denize açılıp dönmesi için dua edilen törene İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen ve İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ile birlikte balıkçılar katıldı.

Sezonun tüm balıkçılar için hayırlı ve bereketli geçmesini temenni eden İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Balıkçılık yeterli ve dengeli beslenmenin yanı sıra istihdam ve oluşturduğu katma değerle önemli ekonomik girdiye sahiptir. İzmir, birçok alanda olduğu gibi 629 kilometrelik kıyı şeridi ile su ürünleri üretimi açısından da önemli bir potansiyele sahip. Toplam bin 735 adet balıkçı teknemiz, 28 adet balıkçı barınağımız, 45 adet su ürünleri kooperatifimiz, 92 adet yetiştirme tesisimiz bulunmaktadır" dedi. Vali Köşger, 2020 yılında avcılık ve yetiştiricilikten 98 bin 394 ton su ürünü elde edildiğini ifade ederek, "Su ürünleri sektörü birçok sektörü daralma yaşadığı pandemi dönemini bile başarılı bir şekilde tamamlamıştır" diye konuştu.

Yeni sezonun bereketli geçmesini dileyen İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ise "Balıkçılık ve su ürünleri sektörü, dünyada olduğu gibi ülkemizde de stratejik öneme sahip ve gelişmeye devam eden bir sektör. 2020 yılında gerçekleştirilen 786 bin tona yakın üretim ve 1 milyar doların üzerinde ihracat ile ülke ekonomimize büyük katkı sağlayan bu sektörümüz, şüphesiz balıkçı kardeşlerimizin yoğun emekleriyle bugünkü konumuna geldi" diyerek sektörün daha da büyümesi için çalıştıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından, denizcilik geleneği olarak, üzerinde 'rastgele' yazan çelenk denize bırakıldı.

İzmirli balıkçılar Vira Bismillah dedi
İzmirli balıkçılar Vira Bismillah dedi
İzmirli balıkçılar Vira Bismillah dedi
İzmirli balıkçılar Vira Bismillah dedi
İzmirli balıkçılar Vira Bismillah dedi
İzmirli balıkçılar Vira Bismillah dedi
İzmirli balıkçılar Vira Bismillah dedi

Yavuz Selim Köşger, Balıkçılık, Ticaret, İzmir, Genel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel İzmirli balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi - Son Dakika


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