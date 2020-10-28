İzmirli balıkçılardan arıtma tesisine 'atık' tepkisi - Son Dakika

İzmirli balıkçılardan arıtma tesisine 'atık' tepkisi

28.10.2020 17:01
İzmirli balıkçılardan arıtma tesisine 'atık' tepkisi, System.String[]

İZMİR'in Çiğli ilçesinde faaliyet gösteren Atık Su Arıtma Tesisinden çıkan pis suların İzmir Körfezi'ne aktığı iddia edildi.

İZMİR'in Çiğli ilçesinde faaliyet gösteren Atık Su Arıtma Tesisinden çıkan pis suların İzmir Körfezi'ne aktığı iddia edildi. Bölgedeki balıkçılar hem balıkların öldüğünü hem de iş yapamadıklarını belirterek belediyeye tepki gösterdi.

2014 yılında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılımıyla açılan Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi'nden İzmir Körfezi'ne pis suların aktığı iddia edildi. Körfez çamur sebebiyle kahverengiye dönerken, balıkçılar da duruma tepki göstererek tesisin düzgün çalışmadığını savundu. Tesisten denize pis suların deşarj edilmesi sebebiyle hem ekolojik sistemin hem de balıkçıların zarar gördüğünü belirten İlker Kabadayı, "Tesis sözde arıtma yapıyor ama gece olunca pis suyu denize salıyorlar. Balıkları da yemleri de zehirliyorlar. Denizin dibinde ot bırakmadılar. Burası yavruların ürediği bir yer. Ancak arıtmalar denizde balçık yaptığı için yavru bırakmıyor. Biz paragatçılık yapıyoruz ve çektiğimizde ölü balıklar topluyoruz. Bu durum denizi etkilediği kadar bizleri de etkiliyor. Çünkü ekmeğimizden oluyoruz. Balığımız çöp oluyor. Artıma tesisi bizi mahvetti. Körfezde yaklaşık 500 tür balık var ve hepsi yavru bırakıyor. Bunlar nasıl arıtma yapıyor ben anlamadım. Denize bıraktıkları balçıkta ne balık ürer ne canlı yaşar. Suyla temas ettiğimizde vücudumuzda sivilceler çıkıyor" dedi.

'KOKUDAN MİDEM BULANIYOR'Denizin renginin yanı sıra yaydığı kötü kokudan dolayı da oldukça rahatsız olduklarını belirten İlkim Kabadayı, "Balığa çıktığımızda hemen her gün arıtma tesisinin oradan geçiyoruz ve suyun leş gibi olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda kokudan da duramıyorum ve midem bulanıyor. Avlanmak için yemlerimizi hapse koyup, denize bırakıyoruz. Sabah toplamaya geldiğimizde 600-700 ölü balık görüyoruz. Onları da maalesef denize geri bırakıyoruz. Hem hayvanlara hem de bizim emeğimize yazık. Arıtmanın kontrolsüz bir şekilde çalıştığı çok açık" diye konuştu.'TESİS, DENİZDEKİ OKSİJENİ BİTİRİYOR'Balıkçılıkla uğraşan Musa Çelik de kahverengi körfeze olan tepkisini şu sözlerle dile getirdi: "Ya adam gibi arıtma yapacaklar ya da başka yere taşıyacaklar. Çünkü o tesis denizdeki oksijeni bitiriyor. Atıklar sebebiyle suyun altında tüm canlı varlıklar öldü. Hem suyun dibindeki yeşil örtü hem de zincirdeki en küçüğünden en büyüğüne olmak üzere balıklar öldü. Üremeye elverişli olmasından dolayı birçok balık yumurtlamak için buraya geliyor. Oksijen olmayınca balıklar da burayı zamanla terk etmeye başladı. İç körfez daha temiz çünkü oraya arıtma dökülmüyor. Arıtma tesisinin oraya kafes içinde canlı balık bıraksınlar ve yaşayıp yaşamadığını kontrol etsinler."

İzmirli balıkçılardan arıtma tesisine 'atık' tepkisi
İzmirli balıkçılardan arıtma tesisine 'atık' tepkisi
İzmirli balıkçılardan arıtma tesisine 'atık' tepkisi
İzmirli balıkçılardan arıtma tesisine 'atık' tepkisi
İzmirli balıkçılardan arıtma tesisine 'atık' tepkisi
İzmirli balıkçılardan arıtma tesisine 'atık' tepkisi
İzmirli balıkçılardan arıtma tesisine 'atık' tepkisi
İzmirli balıkçılardan arıtma tesisine 'atık' tepkisi
İzmirli balıkçılardan arıtma tesisine 'atık' tepkisi

İzmir, Çiğli, Balık, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmirli balıkçılardan arıtma tesisine 'atık' tepkisi - Son Dakika

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