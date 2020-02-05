İzmirli başarılı şirketler ödüllendirildi

İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve İzmir Ticaret Borsasının düzenlediği "Üye Ödüllendirme Töreni"nde başarılı şirketlerin temsilcileri ödüllerini Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katıldığı törenle aldı.

Kaya Termal Otel'de düzenlenen törende ticari kazanç sıralamasına göre vergi rekortmenleri, ihracat ve döviz kazandıran faaliyetler, en yüksek yatırım yapanlar, oda üyeliğinde 25 ve 50 yılı geçenler, en fazla tescil ücreti ödeyen firmalar, en fazla istihdam sağlayan kadın girişimciler gibi farklı kategorilerde ödüller verildi.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, törende, Elazığ'daki depreme değinerek, acı olayın ardından İzmir'deki iş insanlarının bölgeye her türlü desteği verdiğini söyledi.

Ülkenin kalkınmasına destek veren iş insanlarına teşekkür eden Ayyıldız, "Fedakar çalışmalarıyla, fikirleriyle, hizmetleriyle ilimizin dolayısıyla ülkemizin sosyal, ekonomik gelişmesine katkıda bulunan sizlerle gurur duyuyoruz. Her zaman bir hayır vardır, bu zamanın hayrı da ekonomi ve istihdam sağlamaktır. Bunu beceren siz iş insanlarına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek ödül alan şirketleri tebrik etti.

İzmir'in tarihsel açıdan Türkiye'nin en önemli kentlerinden biri olduğunu ifade eden Soyer, "İzmir tarihsel açıdan dünyanın en zengin ve en gelişmiş şehirlerinden biri olarak doğu ve batının kesişim noktası ve tarihte birçok yeni fikrin doğduğu çok özel bir şehir. Ticaret, sanayi, turizm ve tarım İzmir'i İzmir yapan en önemli değerler. Biz de bu özellikleri göz önüne alarak kültürel ve toplumsal gelişmeleri bütünleştirmeyi amaçlayan kapsamlı bir stratejik plan çerçevesinde çalışmayı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Hisarcıklıoğlu: "Ülkemize 235 milyar dolar döviz kazandırdık"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İzmir'deki oda ve borsaların iş birliğinin sevindirici olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile ihracat rekoru kırdığını belirten Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

"Dünya ticareti durağanlaşırken, biz ihracatını artırmayı başaran az sayıdaki ülkeden biriyiz. Elbette bu başarı, İzmirli iş insanlarımızın ve tüm özel sektörümüzün de büyük emekleriyle mümkün oldu. Türk özel sektörü, mal ihracatının yanı sıra, turizm, müteahhitlik ve taşımacılıktan da 53 milyar dolar döviz girdisi sağladı. Böylece ülkemize yıllık 235 milyar dolar döviz kazandırdık ki, bu da ayrı bir rekordur."

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleşen Tarım Şurası'nda gelecek 5 yılın haritasının çizildiğine işaret eden Hisarcıklıoğlu, "Tarım Bakanımız yıllardır hayalini kurduğumuz Ürün İhtisas Borsasını açtı. Lisanlı depoculuk sistemini faal hale getirerek, girişimcilerimize önemli destekler sağladı. Ben her 2 kıymetli Bakanımıza da teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.



İzmir'in yeni yatırımlarıyla çok daha cazip hale geleceğine vurgu yapan Hisarcıklıoğlu, "Devletten tek isteğimiz dünyadaki rakiplerimiz hangi şartlarda satış yapıyorsa biz de onları istiyoruz." dedi.

Alsancak Limanı için Ro-Ro talebi

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener, küresel ekonomide yaşanan sıkıntılara rağmen Türkiye'nin ihracat rekorları kırdığını aktardı.

Türkiye'nin dış ticaret vermesi için çalışmaları, desteklemeleri takdirle karşıladıklarını belirten Özgener, İzmir'in sadece sanayide ve ihracatta değil tarımda da çok güçlü olduğunu söyledi.

Kentte sadece Çeşme Limanı'nda Ro-Ro taşımacılığı yapıldığını anımsatan Özgener, şunları kaydetti:

"Sadece İzmir'den değil, tüm Ege Bölgesi'nden karayolu araçlarımız ile yapılan ihracata hizmet veren İzmir Alsancak Limanı'nın yeniden Ro-Ro taşımacılığına açılması ile rekabet koşullarının oluşacağı ve Ro-Ro navlun ücretlerinin düşmesi ve bu düşürülen ücretlerin doğrudan ihracatçılarımıza yansıyarak sorunun çözümüne katkıda bulunacağına inanıyoruz. Bu talebimizi, 3 Şubat 2020 tarihinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Mehmet Cahit Turhan'a ilettik. Ro-Ro taşımacılığının İzmir Alsancak Limanından yeniden başlatılmasına yönelik gerekli düzenlemelerin yapılması konusunda Bakanlığımızın desteklerini bekliyoruz."

İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Türkiye'nin yeni bir hızlanma patikasına girdiğini ifade etti.

Türkiye'nin tarımsal hasılada dünyanın en iyi ülkelerinden biri olduğuna değinen Kestelli, "Nitelikli üretim ekonomisiyle 2023 hedeflerimizi tutturacağımıza inancımız tam. Tarımın ülkenin lokomotifi olacağına inanıyorum." dedi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ise sürdürülebilir başarı için daha çok ve nitelikli ürün üretmekten başka çare olmadığını vurguladı.

Özel sektör, devlet ve üniversite iş birliğinin önemine işaret eden Yorgancılar, "1947'den bu yana dış ticarette açık veren Türkiye'de İzmir net ihracatçıdır. İzmir bu katkıyı arttırmaya hazırdır. Bu amaçlı büyük sanayi yatırımları için büyük arazilere ihtiyaç var." diye konuştu.

Törene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, borsa ve odaların üyeleri katıldı.