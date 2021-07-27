İzmirli bir grup depremzede, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne dilekçe verdi - Son Dakika

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde evleri yıkılan veya hasar görenlerden oluşan 100 kişilik bir grup, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne taleplerini içeren dilekçe sundu.

Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü önünde bir araya gelen yaklaşık 100 kadar depremzede, dilekçeleri Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne teslim etti.

Depremzedeler adına basın açıklaması yapan Nilsu Karaman Aktarıcı, İzmir Depreminde 7 bölgede 7 binanın yıkıldığını ve 117 kişinin yaşamını yitirdiğini hatırlattı.

Depremin ardından kent genelinde yapılan çalışmalarda 7 bölgede 1819 bağımsız bölümden oluşan binaların yıkıldığını anlatan Aktarıcı, "Biz, enkaz paralarımızı, içeride kalan hurda bedellerimizi, enkazda kalan ziynet eşyalarımızı, zemin katlarımız dükkandı biz yine dükkanlarımızı istiyoruz. Kura çekmek istemiyoruz. Depremden önce dükkan ve evlerimizin metrekareleri ne ise onları aynı şekilde istiyoruz. Sosyal devlet ilkesi gereği rezerv alanının arkasında yapılan 8 bin 500 konut ve dükkandan biz de hak sahibi olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bölgede yapımı devam eden gökdelen inşaatları olduğunu belirten Aktarıcı, "Şimdi bu gökdelenlerle bizim evlerimizin zeminleri arasında ne fark var? Bunların raporlarını bilimsel olarak görmek istiyoruz. Bizim zemin iyileştirmelerimiz yapılırsa maliyetler bize ne olarak yansıyacak bilmek istiyoruz. Niye proje alanları dışına 8 kat izni verildi? Gökdelenlere 40-50 kat izin verildi de bizim evlerimiz 8 kattan 5 kata indirildi bilmek istiyoruz." dedi.

Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü Kentsel Dönüşüm Şube Müdürü Duran Sargut da depremzedelere yaptığı açıklamada, kendilerine gelen bütün dilekçeleri Bakanlığa ilettiklerini ve dilekçelerin inceleme aşamasında olduğunu belirterek, kendilerine gelecek cevapları da vatandaşlara bildireceklerini söyledi.