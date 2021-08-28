İZMİRLİ ÇİFTÇİ 'STEVİA' BİTKİSİNİ SEVDİ - Son Dakika

İZMİR'de ilk uygulaması Torbalı ilçesinde yapılan 'Stevia' bitkisi, toprağını sevdi. Anavatanı Güney Amerika olan ve halk arasında 'Şeker otu' olarak bilinen şekerden 300 kat daha tatlı doğal ürünün kilogram başına 25 ila 50 lira arasında alıcı bulması üreticiyi memnun etti.

Halk arasında şeker otu olarak da bilinen Stevia bitkisi, Amerika ve Uzak Doğu ülkelerinde doğal tatlandırıcı olarak kullanılıyor. Beyaz şekerden yaklaşık olarak 300 kat daha tatlı olduğu belirtilen Stevia bitkisinin kalorisinin ise oldukça düşük olması ise talebi arttırıyor. Ege, Akdeniz ve Marmara bölge iklimlerinde yetişebilme özelliği sayesinde endüstrileşme açısından büyük potansiyele sahip olduğu kaydedilen ürünün; özellikle pandemide sağlıklı beslenme adına sağlayacağı katkılar dikkat çekiyor. Diyabet ve obezite gibi kronik hastalıkları bulunanlar için bu özellikleriyle ilgi çekiyor. Yakın zamana kadar yurt dışından ithal edilen Stevia bitkisinin Türkiye'de üretiminin yaygınlaşmasının hem sağlık hem de Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi açısından önemli ölçüde kazanç sağlayacağı vurgulandı.

Ege Üniversitesi'nde doktora öğrencisi ziraat mühendisi Harun Karaman (31), Torbalı ilçesindeki kiraladığı arazide ilk olarak ürünü yetiştirmeyi denedi. Ürün toprağını sevince başarıyla mahsul alındı. Ürünün kilogramı 25 ila 50 lira arasında alıcı bulması ise, bölge çiftçisinin gözünü bu ürüne yöneltti. Domates gibi çeşitli meyve ve sebze üretimi yapan bazı çiftçiler, arazilerinin bir bölümünde Stevia' bitkisi ekerek karlı olarak nitelendirdikleri bir alternatif ürün kazandı.

Ürünün gelir getiren bir bitki olduğunu belirten Harun Karaman, bu nedenle çiftçi için tercih nedeni olduğunu belirterek, Ürün gittikçe çiftçiler arasında yayılıyor. 1 dekarlık alanda yaklaşık 800 kilogram ürün elde ediliyor. Kilogramı 25 ila 50 lira arasında satılıyor. Bu da diğer ürünlere nazaran çok daha fazla gelir sağlıyor. Sağlıklı bir tatlandırıcı olan bu ürüne iç piyasadan da talep artıyor. Talep doğrultusunda üretimi artmaya devam edecektir dedi.

Evli ve 4 çocuk babası 23 yıllık çiftçi Veli Caner (56), ürünün yetişmesi için harcanan maliyetin düşük olmasının tercihte bir neden olduğunu belirterek, Masrafı az bu ürünün. Az gübre kullanıyorsun. Serada da açık alanda da yetişiyor. Gelir de getiren bir ürün dedi.