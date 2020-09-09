İzmirli çiftçi, Türkiye'de ilk kez "Sık Dikim" ve "Telli Terbiye" ile incir yetiştirdi - Son Dakika

İzmirli çiftçi, Türkiye'de ilk kez "Sık Dikim" ve "Telli Terbiye" ile incir yetiştirdi

İzmir'in Menemen ilçesinde yaşayan bir çiftçi, incir üretiminden daha fazla verim alabilmek adına çiftçi koşullarında Türkiye'de bir ilk olan "Sık Dikim" ve "Telli Terbiye" sistemi ile incir yetiştirdi.

İzmirli çiftçi, Türkiye'de ilk kez

İzmir'in Menemen ilçesinde yaşayan bir çiftçi, incir üretiminden daha fazla verim alabilmek adına çiftçi koşullarında Türkiye'de bir ilk olan "Sık Dikim" ve "Telli Terbiye" sistemi ile incir yetiştirdi.

Dar alanda daha fazla incir ağacı yetiştirebilmek ve daha fazla ürün alabilmek adına, incirde "Sık Dikim" ve "Telli Terbiye" sistemi, Menemen'in Doğa Mahallesi'ndeki Mehmet Turgut'un bahçesinde uygulandı. Yeni denemesi yapılan sistemin başarılı olduğunda ise İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün katkılarıyla Bozalan Mahallesi'nde de deneneceği, daha az alanda daha fazla incir ağacı yetiştirip maksimum ürün alınmaya çalışılacağı ifade edildi. Çiftçi koşularında Türkiye'de ilk olan sistemin tanıtım töreninde ise dikimi yapılan incir ağaçlarının mahsulü toplandı.

Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz, çalışmayı yapan Aydın İncir Araştırma Enstitüsüne teşekkür etti. Yılmaz, "Özellikle 2050 yılında kişi başına düşecek tarımsal alanın yüzde 50 daralması meselesi, fevkalade önemli olmakla beraber, bu tarz çalışmaların öneminin ne aşamada ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiş oluyoruz" dedi.

Her türlü zorlu şartlara rağmen ürün yetiştirmeye devam ettiklerini ifade eden tarla sahibi Mehmet Turgut da, "5 yıl önce dekara 10 fide gidiyordu. Bu fidelerden 6'ncı ve 7'nci yaşında tam verim olarak geri dönüş sağlıyor. Şimdi tamamen değişti. Bahçeye genişletmeye karar verince internet haberlerinde gördük. Aydın İncirliova Araştırma Enstitüsünün bulduğu Sık Dikim Telli Terbiye sistemini öğrendik ve hemen Aydın İncirliova'nın iletişimini bulup ertesi gün oraya gidip yerinde öğrendik. Kendi bahçemizde uyguladık" şeklinde konuştu.

"Biz istikrarı ve güveni sağladığımızda bu millet mutlaka yeni yepyeni arayış buluyor"

Törene katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ da, "Ben şöyle görüyorum; biz eğer istikrarı ve güveni sağladığımızda, bu millet mutlaka yeni yepyeni arayış ve istekler buluyor ve bunu bize zorluyor. İstikrar ve güven her şeyden önemlidir. Biz bunu sağladık. Bugün biz varız, yarın başkası olur fark etmez; ama önemli olan istikrarı sağlanmış olması. Güveni de sağladığımız da işte Mehmet Bey'in dediği ve uyguladığı gibi 'ben bu toprağa bir şey üretmem lazım', 'nasıl farklı bir şekilde yapayım', bir araştırma ve sonrasında devlet kurumları ile birlikte ortak bir eser ortaya çıkıyor. Bunu sanayide de düşürebilirsiniz. Sanayide de aynı şekilde bir fabrikası olan iş adamı 'acaba ikinci fabrikayı nasıl hayata geçirebilirim' diye düşünmeye başlıyor. Bu tamamen istikrar kaynaklıdır. Bunu teknolojide görebilirsiniz; işte savunma sanayi böyle olmuştu. Bugün Baykar, Selçuk Bayraktar'ın savunma sanayisindeki başarıların bir göstergesidir aslında. Onun için biz bugüne kadar elimizden gelen her şeyi yapmaya gayret ettik ve gayret etmeye devam edeceğiz. Tabi bunun pazarlaması da önemlidir; ama Allah'a hamd olsun incir Kur'an-ı Kerim'de övüldüğü kadar her türlü bereket ortaya koyan bir ürün olduğunu biliyoruz" şeklinde konuştu.

"Sık Dikim ve Telli Terbiye sistemini çiftçi koşullarında Türkiye'de ilk defa ilçemizde uyguladık"

Modernize edilmiş dikim sisteminin verimi arttırdığını kaydeden Menemen İlçe Tarım ve Orman Müdürü Celal Sayılır da "Menemen'de tarımsal üretimde polikültür hakimdir. Bitkisel ve hayvansal üretimin her dalında en az ya da en çok mutlaka üretim vardır. Menemen'de yaklaşık 230 bin dekar alanda tarımsal üretim yapılmaktadır. En önemli ürünlerimiz; pamuk, üzüm, domates, ıspanak, çilek ve yeşillik üretimidir. Bizlerin amacı; çiftçimize alternatif gelir kaynağı ve seçenekleri oluşturmaktır. Bu kapsamda Aydın İncir Araştırma Enstitüsü tarafından araştırma konusu yapılarak incirde Sık Dikim ve Telli Terbiye sistemini çiftçi koşullarında Türkiye'de ilk defa ilçemizde uyguladık. Dünya incir üretiminin yüzde 26'sı Türkiye'de yapılmaktadır Türkiye'de yaklaşık 10 milyon incir ağacından üretilen 300 bin ton incirin yüzde 68'i kuru olarak, yüzde 22'si sofralık olarak değerlendirilmektedir. Sık Dikim ve Telli Terbiye sistemi ile klasik bahçe tesisinde göre bu sistemin avantajları şunlardır; en önemli avantaj alan kazanımıdır. Bu sisteme göre 8-10 kat daha az alana aynı sayıda bitki sığmaktadır. Görmüş olduğunuz bahçe yaklaşık 2 bin 250 metrekare alana sahiptir ve 224 ağaç bulunmaktadır. Bu sistemle 8 kat daha az alana ihtiyaç duyulmaktadır. Yapılan tahminlere göre 2050 yılında dünyada kişi başına düşen tarım alanının yaklaşık yüzde 25 azalması öngörülmektedir" dedi.

Törene ayrıca; İlçe Jandarma Komutanı Atilla Vurganer, AK Parti Menemen İlçe Başkanı Muzaffer Sıtkı Yüksel, İzmir İl Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, Menemen Ziraat Odası Başkanı Arif Metin Karagöl, Menemen Ticaret Odası Başkanı İzzet Süsoy, Menemen Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Üzeyir Karaca, Menemen Devlet Hastanesi Başhekimi Yalçın Yıldırım, İlçe Sağlık Müdürü Yıldıray Çiğirgil, Katip Çelebi Üniversitesi Genel Sekreteri Nurettin Memur, ilçe tarım müdürleri, muhtarlar ve çiftçiler katılım sağladı. - İZMİR

Türkiye, Menemen, Çiftçi, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 12:47 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İzmirli çiftçi, Türkiye'de ilk kez 'Sık Dikim' ve 'Telli Terbiye' ile incir yetiştirdi - Son Dakika Ekonomi

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