İzmirli cimnastikçi Burçak'a çifte kupa

İZMİR Ekonomi Üniversitesi'nin (İEÜ) 18 yaşındaki milli cimnastikçi öğrencisi Burçak Şenman, Fransa'nın ev sahipliğinde online düzenlenen Uluslararası Ritmik Cimnastik Turnuvası'nda çifte kupa kazandı. Çeşitli ülkelerden şampiyonaya katılan 25 rakibini geride bırakan Burçak, büyükler kategorisinde hem labut hem top kullanarak gerçekleştirdiği başarılı performansla iki farklı alanda da birinciliğe layık görüldü. Çevrimiçi düzenlenen şampiyonaya Halkapınar Spor Salonu'ndan canlı bağlanarak katılan İzmirli sporcu, kendine özgü figürleriyle büyük beğeni toplayıp kariyerindeki madalya ve kupa sayısını da 50'ye ulaştırdı. İEÜ Meslek Yüksekokulu Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı öğrencisi Burçak Şenman, cimnastiğe henüz 3 yaşındayken Manisa'da başladı.

Düzenli olarak spor salonuna giderek kreş çağında çalışmalara katılan genç sporcu, cimnastiğe daha da bağlandı. Ailesinin İzmir'e taşınmasıyla birlikte 7 yaşından itibaren çalışmalarını burada devam ettiren Burçak, yeteneğiyle hocalarının da dikkatini çekip 11 yaşında milli takımlara girmenin gururunu yaşadı. Ortaokuldan itibaren Türkiye genelinde yarışmalarda ödülleri art arda toplayan sporcu, başarı basamaklarını hızla çıktı. 2016 yılında Fransa'da düzenlenen Aerobik Cimnastik Aquae Lex Bains Dünya Kupası'nda birincilik elde eden Şenman, 2019'da da bireysel olarak Türkiye birinciliğine ulaştı. Hem ritmik hem de aerobik cimnastikte farkını ortaya koyan sporcu, son olarak 26 Mart'ta düzenlenen Bakü Cimnastik Şampiyonluk Yarışması'nda da birincilik elde etti.

DEPREME RAĞMEN SPORDAN KOPMADIGeçen yıl 30 Ekim 2020'de İzmir'de meydana gelen ve 117 vatandaşımızın hayatını kaybettiği deprem faciasında depremin en çok vurduğu ilçelerden Bornova'daki evlerinin ağır hasar alması sonucu ailesiyle birlikte taşındığı Güzelbahçe 'de çalışmalarını devam ettiren ?Burçak Şenman, spordan kopmadı. Burçak, "Uluslararası Cimnastik Federasyonu'nun düzenlediği turnuva, salgın nedeniyle bu yıl çevrimiçi yapıldı. Ancak yüz yüze yapılan yarışmadaki kurallar geçerliydi. Online gerçekleşen birçok yarışmada hareketlerinizi video ile kaydederek yarışmaya yolluyorsunuz. Fransa'daki turnuvada ise performansımı canlı sergiledim. Tek hakkım vardı. Hareketlerimin birini labut, diğerini de top kullanarak yaptım. Hem labut hem de topla sergilediğim performansla iki birincilik aldım. Turnuva öncesinde heyecanım da artmıştı. Yarışma başladığında ise birden sakinleştim. Kendime güvenerek hareketlerimi rahatça yaptım. Dereceye gireceğime inanıyordum, hareketlerimi yaptığım sırada kendi kendime, 'Bu iş oldu Burçak' dedim. Öyle de oldu, çok mutluyum. Kupalarım kargoya verildi, gelince odamın en güzel yerine kupalarımı yerleştireceğim" dedi."CİMNASTİK BENİM HAYATIM"Burçak Şenman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"3 yaşında başladığım cimnastik, benim hayatımı şekillendirdi. Eğitimim, arkadaş çevrem, yaşam tarzım ve yeme alışkanlıklarım gibi birçok şey cimnastiğe bağlı olarak oluştu. Cimnastik benim hayatım, vazgeçilmez tutkum. Bu tutkumu, başarıyla devam ettirmek de bana tarifsiz derecede mutluluk veriyor. Fransa'daki şampiyonada aynı zamanda üniversitem adına yarıştım. Üniversitemi başarıyla temsil ettiğim için de çok sevindim. Cimnastikte biraz ara verdiğinizde ya da çalışmaları gevşettiğinizde sorun oluyor. Derslerime çalışırken, antrenmanlarımı da düzenli olarak sürdürüyorum. Günde 3-4 saat çalışmam oluyor. Hem ülkem adına hem de bireysel olarak yarışmalara katılarak yeni başarılar elde etmek istiyorum."