İzmirli çocuklar için spor zamanı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaz spor okulları kapsamında 25 branşta 9 bine yakın çocuğa eğitim verdikten sonra kış spor okullarını da hizmete aldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in sporu kentin tüm noktalarına yayma ve İzmir'i gençlik ve spor kenti yapma hedefiyle 14 farklı tesis ve 25 branşta açılan yaz spor okullarında yaklaşık 3 aylık dönemde 9 bine yakın çocuk eğitim aldı. Ülkemizin de içinde bulunduğu pandemiye rağmen rekor sayıya ulaşılırken, şimdi de kış spor okulları ile yeni dönem başladı.

10 Eylül'de sona eren yaz spor okullarının ilk döneminde 4 bin 44, ikinci döneminde ise 4 bin 834 çocuğa eğitim verildi. Yaz spor okulları, Celal Atik Spor Salonu, Kültürpark Halı Saha, Evka 4 Naim Süleymanoğlu Spor Salonu, Buca Sosyal Yaşam Kampüsü, Havuz İzmir, Uzundere Can Çağnay Spor Salonu, Bayraklı Çiçek Futbol Sahası, Bostanlı Rekreasyon Alanı, İnciraltı Spor Sahaları, Bayındır Çırpı Spor Salonu, Foça Bağarası Spor Salonu, Menemen Asarlık Spor Salonu, Beydağ Futbol Sahası ve Marina İzmir Yüzme Havuzu'nda düzenlendi.

BİNLERCE ÇOCUK YÜZME ÖĞRENDİSosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yaz spor okullarında Marina İzmir'de 160'a yakın depremzede çocuğa, ayrıca Kadifekale'de ikamet eden 45 çocuğa ücretsiz yüzme eğitimleri verildi. Diğer yandan Konak Altınordu Mahallesi, Gaziemir Emrez Mahallesi ve Bornova Meriç Mahallesi'ne kurulan üç portatif havuzda 11 haftalık periyotta 7-14 yaş aralığındaki 2 bin 379 çocuk yüzme öğrendi. KIŞ DÖNEMİ BAŞLADI

İzmir Büyükşehir Belediyespor Kış Spor Okulları kapılarını basketbol, capoeira, jimnastik, futbol, tekvando, judo, tenis, atletizm, satranç, yoga, halk oyunları, kano, step-aerobik, zumba, sağlıklı yaşam, temel hareket eğitimi, pilates, yüzme, su altı ragbisi, su topu, voleybol, masa tenisi, güreş, badminton ve futsal branşlarında açtı. Kulüp Başkanı Ersan Odaman, spor okullarına yoğun bir ilginin olduğunu belirterek, "Çocuklarımız pandemi döneminde 18 aya yakın bir süre evde kaldı. Bu dönemde spor okullarımız da açılmadı. Ancak temmuz ayıyla birlikte pandemi kurallarına sıkı sıkıya uyarak açtığımız spor okullarımıza büyük ilgi oldu. Eğitim öğretim okullarının açılmasıyla yaz okullarını tamamladık. Şimdi kış okullarını hizmete açtık. Yine çok fazla talep ile karşı karşıyayız. Çocuklarımıza hafta sonu en iyi şekilde spor yaptırmak için planlarımızı hazırladık" diye konuştu.