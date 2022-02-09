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Çocuklar kamyonla getirilen karla eğlendi - Son Dakika

Çocuklar kamyonla getirilen karla eğlendi

09.02.2022 17:36

İzmir'de çocuklar, tarihi Saat Kulesi önüne kamyonlarla getirilen karla gönüllerince eğlendi.

İzmir'de çocuklar, tarihi Saat Kulesi önüne kamyonlarla getirilen karla gönüllerince eğlendi.

Kemalpaşa Belediyesi tarafından kamyonlara yüklenen kar, Konak ilçesindeki tarihi Saat Kulesi'nin yanına döküldü. Okul çıkışı meydanda kar gören çok sayıda öğrenci, mutlulukla kar topu oynadı.

Öğrencilerin eğlencesine bazı aileler de katıldı.

Ailesiyle meydanda kar topu oynayan 12 yaşındaki Elif Yılmaz, ikinci kez kar gördüğünü, kardeşiyle güzel bir gün geçirdiğini belirtti.

17 yaşındaki Ramazan Ayaz da "Okul çıkışı arkadaşlarla eve giderken kar getirildiğini gördük. Arkadaşlarımızla kar topu oynadık. Bize de eğlence çıktı. Keşke her yere kar yağsa ama bir tek buraya yağmıyor." dedi.

Öte yandan İzmir kent merkezini çevreleyen dağlar sabah yağan karla beyaz örtüye büründü.

Çocuklar kamyonla getirilen karla eğlendi
Çocuklar kamyonla getirilen karla eğlendi
Çocuklar kamyonla getirilen karla eğlendi
Çocuklar kamyonla getirilen karla eğlendi
Çocuklar kamyonla getirilen karla eğlendi
Çocuklar kamyonla getirilen karla eğlendi
Çocuklar kamyonla getirilen karla eğlendi
Çocuklar kamyonla getirilen karla eğlendi

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Kemalpaşa Belediyesi, İzmir, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çocuklar kamyonla getirilen karla eğlendi - Son Dakika


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