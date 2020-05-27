İzmirli çocuklar yağışa rağmen parklara koştu - Son Dakika

İzmir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocuklar, kısıtlamadan muaf tutuldukları saatlerde yağışa rağmen park ve oyun alanlarına akın etti.

Kovid-19 önlemleri çerçevesinde halen haftada bir gün 11.00-15.00 saatlerinde sokağa çıkmalarına izin verilen çocuklar, kentte etkili olan yağışa rağmen aileleriyle dışarıya çıktı.

Çocuklarına yağmurluk giydirip, şemsiyelerle sokağa çıkaran bazı aileler, parkların ıslak olması nedeniyle yürüyüş yapmayı tercih etti.

Geçtiğimiz hafta çocuk sesleriyle yankılanan Kordon'daki park ve oyun alanları, kısmen boş kaldı. Bazı anne ve babaların yağmura rağmen çocuklarıyla parkta vakit geçirdikleri görüldü.

Bazı aileler de bebek arabalarına yağmurluk takarak sahilde yürüdü.

Kültür Park'a gelen aileler, yağış nedeniyle parka gidemediklerini, yürüyüş yaparak çocuklarına izin verilen saatleri değerlendirdiklerini ifade ettiler.