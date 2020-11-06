İzmirli depremzedeler 1 yıl içerisinde yeni evlerine kavuşacak" - Son Dakika

İzmirli depremzedeler 1 yıl içerisinde yeni evlerine kavuşacak"

06.11.2020 12:57
İzmirli depremzedeler 1 yıl içerisinde yeni evlerine kavuşacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 12 binanın yıkım işleminin tamamlandığını belirterek, "Binaları az hasarlı ve hasarsız olanlar evlerine girebilir.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 12 binanın yıkım işleminin tamamlandığını belirterek, "Binaları az hasarlı ve hasarsız olanlar evlerine girebilir. Hem taşınma hem de kira sürecini takip ediyoruz. Fahiş bir fiyat artışının yaşanmaması adına da takibimiz yapılmaktadır" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile birlikte AFAD Koordinasyon merkezinde İzmir depremi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Depremin üzerinden bir hafta geçtiğini belirten Kurum, "Binalara ilişkin yıkım sürecini başlattık. Vatandaşlarımızın taşınmasını sağlayıp riskli binaların yıkılma sürecini yürütüyoruz. İzmir kardeşlerimize çağrıda bulunmak istersek; enkaz altında sürekli onlarla beraberiz. Acılarını, mutluluklarını yaşıyoruz. Gördüklerini, eksik olduğunu düşündüklerini ya da taleplerini, muhtarlıklardaki koordinasyon ofislerine ihtiyaçlarını taleplerini gönderebilirler, iletebilirler. Anında ihtiyaçları karşılamak üzere afet ve koordinasyon merkezimiz çalışıyor. Binası az hasarlı ve hasarsız olan vatandaşlarımız evlerine girebilirler" dedi.

"2 BİN 508 HASARLI 338 ORTA HASARLI BİNAMIZ VAR"

Hasarlı binaların hızlı bir şekilde yıkımına başlanıldığını belirten Kurum, " 12 hasarlı binanın yıkımını tamamladık. Salı günü hedefimiz tüm İzmir genelinde çalışmaları tamamlamaktır. 2 bin 508 hasarlı, 338 de orta hasarlı binamız var. Hızlı şekilde ağır hasarlı binaların yıkım sürecini yürütüyoruz. Hasar tespit çalışmalarımıza giden arkadaşlarımız vatandaşlarımızı detaylı şekilde bilgilendiriyorlar. Ancak apartmanında olmayan vatandaşlarımız da hasar tespitlerini, hasartespit.cbc.gov.tr adresinden öğrenebilirler. Şu ana kadar yapmış olduğumuz çalışmalarda binası az hasarlı ve hasarsız olan vatandaşlarımız evlerine girebilirler. Orta hasarlı binalara ilişkin güçlendirme yapmak zorundayız. Bu konuyu da bugün istişare ettik. Orta hasarlı binalarda oturan vatandaşlarımız binalarını bir yıl içinde güçlendirmek durumundalar. Buna ilişkin belediyemizin, bakanlığımızın verebileceği her türlü desteği vermeye hazırız" dedi.

1 YIL İÇERİSİNDE VATANDAŞLAR YENİ EVLERİNE KAVUŞACAK

Yeni rezerv alanlarıyla ilgili detayları paylaşan Bakan Kurum, "Şu anda acil ağır hasarlı binamız 4 bini geçti. Tabi daha önce 1 milyon 380 bin metrekarelik rezerv alanımız vardı. Rezerv alanda yaklaşık 4 bin alanda konut inşa edeceğimizi söylemiştik. İlave rezerv alanlarla birlikte İzmir'imizin kentsel dönüşümle ilgili riskli binalardaki kentsel dönüşümü gerçekleştireceğiz. Diğer rezerv alanlarını ise enkaz ve riskli alanlardaki yıkılan tüm binalarda gerçekleştireceğiz. En geç bir ay içerisinde bu çalışmaları tamamlayıp, 1 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz" dedi.

Nakliyecilerin fahiş fiyat vermesine müsaade edilmeyecek

Deprem krizini fırsata çeviren nakliyecilerin fahiş fiyatlar uyguladıklarını tespit ettiklerini belirten Kurum, " Vatandaşlarımızın güven içinde, valiliğimiz koordinasyonunda taşınma sürecini yürütüyoruz. Dün valimiz tüm taşıma şirketleriyle toplantı gerçekleştirdi. Burada tek bir taşınma rayici uygulanacak. İkinci bir fiyat belirlenmeyecek. Hem taşınma hem de kira sürecini takip ediyoruz. Fahiş bir fiyat artışının yaşanmaması adına da takibimiz yapılmaktadır. Tespitimiz halinde gerekli işlem yapılacaktır" dedi.

111 BARAJ VE 97 GÖLETTEKİ İNCELEMELER TAMAMLANDI

Hasar gören barajların tamamlandığını belirten Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, " Depremde kurtardıklarımıza o kadar çok sevindik ki, aşağı yukarı baktığınız zaman göçük altında kalanların yüzde 50'sine yakınını kurtarıldı. Uluslararası kurtarma faaliyetlerinde olağan üstü bir başarı olduğu gözleniyor. Burada AFAD'dan diğer kurtarma ekiplerine kadar hepsine teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreç, yaraların sarılması ve normale dönülmesiyle alakalı çalışmaların hızlı bir şekilde tamamlanmasıdır. Bununla ilgili de gerekli çalışmalar ilk gününden itibaren yapılmaktadır. Çadır kentte kalan vatandaşlarımız için şunu söyleyebilirim. 7 gün boyunca bir yağış beklemiyoruz. Depremde öncelikli olarak kontrol ettiğimiz 111 baraj ve 97 gölette incelemeler tamamlandı. Şu anda bir sıkıntı yok" dedi.

(Hakan Gönül - Abdullah Çibir/İHA)

İzmirli depremzedeler 1 yıl içerisinde yeni evlerine kavuşacak

Bekir Pakdemirli, Murat Kurum, İzmir, AFAD, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmirli depremzedeler 1 yıl içerisinde yeni evlerine kavuşacak' - Son Dakika


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