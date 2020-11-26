İzmirli depremzedeler konteyner kentte yeni yaşamlarına başladı - Son Dakika

İzmirli depremzedeler konteyner kentte yeni yaşamlarına başladı

26.11.2020 11:05
İzmirli depremzedeler konteyner kentte yeni yaşamlarına başladı, System.String[]

İzmir'in Seferihisar ilçesinde 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından evleri yıkılan veya ağır hasar gören yaklaşık 100 aile, AFAD koordinasyonunda kurulan konteyner kentte yeni yaşamlarına başladı.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından evleri yıkılan veya ağır hasar gören yaklaşık 100 aile, AFAD koordinasyonunda kurulan konteyner kentte yeni yaşamlarına başladı.

AFAD koordinasyonunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Karayolları ve Devlet Su İşleri ekiplerinin katılımıyla Haydar Aliyev Caddesi'nde 5 Kasım'da kurulumuna başlanan 493 konteynerlik yaşam alanı, hizmete girdi.

Depremzedeler, çadırlardan konteyner kente taşınmaya başladı. Şu ana dek, 100 aileden 280 kişi konteyner kente yerleşti.

Kalorifer sistemiyle ısıtılan 21 metrekare büyüklüğündeki konteynerlerde duş, tuvalet ve sıcak su donanımlarının yanı sıra internet gibi hizmetler de depremzedelere sunuluyor.

Konteyner kentin bir sokağına Rıza Bey Apartmanı enkazından 91 saat sonra kurtarılan Ayda'nın, bir sokağına da Doğanlar Apartmanı enkazından 65 sonra çıkarılan Elif'in ismi verildi.

"Konteyner kenti çocukluğumun geçtiği mahalleye benzetiyorum"

Depremzedelerden Salih Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremden sonra çadır kentte kendilerine yer verildiğini ve yaşamlarını orada sürdürdüklerini söyledi.

Konteyner kentin hazırlanmasının ardından 4 çocuğuyla yeni yaşam alanlarına taşındıklarını aktaran Altun, burada kendileri için hemen her şeyin düşünülmüş olmasını büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

Apartmanlarına orta hasar verilmesi nedeniyle evlerine dönemediklerini anlatan Altun, "Çadırın imkanları da iyiydi. Buraya geldik A'dan Z'ye her şey çok güzel. Sıcak suyu, ısınması, hijyenik bir ortam var. Çocukluğumun geçtiği mahalleye benzetiyorum burayı. Aynı zamanda site gibi. Güvenliğinden, yetkilisine her şey var. Yetkililer de vatandaşların ihtiyaçlarını hemen karşılıyorlar." dedi.

Depremzede Ayla Yalçın da depremde binalarının ağır hasar aldığını, daha sonra da kontrollü olarak yıkıldığını söyledi.

Konteyner kente yeni taşındığını ve yetkililerin kendilerine çok yardımcı olduğunu anlatan Yalçın, "Benim kalacak hiçbir yerim yoktu. Depremde şehir dışındaydım. Geldiğimde AFAD görevlileri çok ilgilendiler. Yapabilecek hiçbir şeyimiz yok ama bizim için güzel bir yer olmuş. Çadırdan çok daha iyi bir yer. 5 kişi çok rahat kalabilir. Her şeyi detayına kadar düşünmüşler. Yorgan, yastık, tencere, tava, ne gerekiyorsa temel ihtiyacımız için her şeyi bırakmışlar." diye konuştu.

Seferihisar, İzmir, Ekim, AFAD, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmirli depremzedeler konteyner kentte yeni yaşamlarına başladı - Son Dakika


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