İzmirli depremzedeler Uzundere'deki konutlara yerleşmeye devam ediyor - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Uzundere'de 1 yıllık kullanım için depremzedelere tahsis ettiği 224 konuttan 112'si ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, konutlarda beyaz eşyadan koltuk takımına kadar tüm ihtiyaçların giderildiği, depremzedelerin konutlardan ayrılırken mobilya ve beyaz eşyaları da beraberinde götürebilecekleri belirtildi.

Dairelerin elektrik, su, yakıt faturaları ve ortak giderlerinin 1 yıl boyunca İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ödeneceğinin bildirildiği açıklamada, depremzedelerin, bölgeye kurulan iki baz istasyonu sayesinde interneti ücretsiz kullanabileceği kaydedildi.

Dört bloktan oluşan 224 konuttan şimdiye kadar 112'sine ailelerin yerleştiği vurgulanan açıklamada, kalanlarında ise temizlik işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.