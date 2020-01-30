İzmirli deri firması ısıtılan mont tasarladı - Son Dakika

İzmirli deri firması ısıtılan mont tasarladı

İZMİR'de bir deri firması, soğuk kış günlerinde müşterilerin ısınabilmesi için özel mont tasarladı. Biri kadın, biri erkek olmak üzere iki model üzerinde uygulanan sistemde, montun içine özel yalıtım malzemesi konuldu. Elyafın arasına da kablolarla birbirine bağlı dört tane ısıtıcı pet yerleştirildi. Taşınabilir şarj aleti ile şarj edilen montun sıcaklığı, üç kademeli olarak ayarlandı. 55 dereceye kadar ısıtılabilen montlar, önce iç piyasada, ardından da dünya pazarında satışa çıkarılacak.

İzmir'de üretim yapan deri firması, Uzak Doğu'daki tekstil ürünlerinden esinlenerek bir mont tasarladı. Firma, biri kadın diğeri erkek için tasarladığı montları İzmir Fuarı'nda tanıttı. Normal ceketin içine önce özel yalıtım malzemesi konuldu. Elyafın arasına da kablolarla birbirine bağlı dört tane ısıtıcı pet yerleştirildi. Kablolar, ceketin içinden geçirilerek, montun alt kısmından şarj edilebilecek şekilde çıkarıldı. Ceketin içine dikilen cebe konulan taşınabilir şarj aleti ile şarj edilen montun sıcaklığı, üç kademeli olarak ayarlandı. Yakanın hemen yanındaki düğmesine basıldığı zaman ısıtma sistemi aktif hale getirilebiliyor. Sistem kırmızıya ayarlandığı zaman, ceketin iç sıcaklığı 55 dereceye kadar çıkabiliyor. Mavi orta sıcaklık, yeşil ise daha düşük sıcaklık olarak belirlendi. Hava sıcaklığına göre ayarlanabilen ceketin tasarımcısı ve firma yetkilisi Hüseyin Güney Sağay, Türkiye'de ilk defa ürettikleri bu ürünle her türlü soğuk havada üşümeden dolaşılabileceğini söyledi.

HEDEF DIŞ PAZAR

Sağay, hedeflerinin ürünü ihraç etmek olduğunu belirterek, "Biz bu modeli gördüğümüz zaman, deri ürünlerine uygulayabilir miyiz diye düşündük. Denedik. Birkaç denemeden sonra başardık. Şimdiki yazılımı da sistemi de yerli malı. Herkes çok ilgilendi. Deneme siparişleri aldık. Yalnız ürünün kopyalanmasından korkuyoruz. Bunu engellemek zor fakat en azından doğru yerlere vermek istiyoruz. Çin malı gibi olsun istemiyoruz" dedi.

Ceketin fiyatının 200 dolar olduğunu açıklayan Sağay, "Maliyetli olduğu için biraz pahalı. Onu ucuzlatmaya çalışıyoruz ama ucuzlattığımız zaman da kullanım süresi düşüyor. ya da ısıtması azalıyor. Bunun için en iyisini yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Geliştirdikleri ürünü iç piyasanın yanı sıra Avrupa'ya pazarına da sokmak istediklerini vurgulayan Sağay, gelecek eylül ayında Güney Kore Fuarı'na katılarak ürünü burada dünya pazarına sunmayı planladıklarını söyledi.