İzmirli eczacının yaptığı el dezenfektanı hastanedeki meslektaşlarına örnek oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmirli eczacının yaptığı el dezenfektanı hastanedeki meslektaşlarına örnek oldu - Son Dakika

İzmirli eczacının yaptığı el dezenfektanı hastanedeki meslektaşlarına örnek oldu

6 saat önce

İzmir Eğitim Diş Hastanesinde eczacı olarak görev yapan Ali Uslu'nun yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında mesai arkadaşlarının ve hastalarının daha çok el dezenfektanı kullanmaları için hastane malzemelerini kullanarak yaptığı dezenfektan Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan rehbere girdi.

İzmirli eczacının yaptığı el dezenfektanı hastanedeki meslektaşlarına örnek oldu, System.String[]

İzmir Eğitim Diş Hastanesinde eczacı olarak görev yapan Ali Uslu'nun yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında mesai arkadaşlarının ve hastalarının daha çok el dezenfektanı kullanmaları için hastane malzemelerini kullanarak yaptığı dezenfektan Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan rehbere girdi.

Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden 2013'te mezun olan ve çeşitli hastanelerden sonra geçen yıl İzmir Eğitim Diş Hastanesinde çalışmaya başlayan 30 yaşındaki Uslu, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüsle mücadelede konusunda el dezenfektanlarının önemini gördükten sonra kendisi üretim yapmaya karar verdi.

Görev yaptığı hastanede hem mesai arkadaşlarının hem de hastaların artan el dezenfektan ihtiyacını karşılamak için depoda bulunan kimyasal malzemeleri kullanarak dezenfektan yapmak için Başhekim Uzman Diş Hekimi Akın Coşkun'dan izin alan Uslu, 2 hafta önce laboratuvara girdi ve ilk olarak deneme amaçlı 5 litre el dezenfektanı yaptı.

Sağlık çalışanlarının yaptığı el dezenfektanının etkisini ve yumuşaklığını çok beğenmelerinin ardından Uslu, görev yaptığı hastanede kullanılması için her gün 25 litre dezenfektan yapmaya başladı.

Uslu'nun bu çalışması, Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Tedarik Planlama, Stok ve Lojistik Yönetimi Daire Başkanlığı Hastane Eczacılığı Yönetim Birimi tarafından hazırlanan "Majistral El Antiseptiği Hazırlama Kılavuzu"nda yer aldı.

Tüm hastanelere gönderilen kılavuz sayesinde Türkiye genelindeki tüm kamu hastanelerinde Uslu'nun yaptığı el dezenfektanı yapılmaya başlandı.

Ucuza üreterek fırsatçıların önüne geçti

Eczacı Ali Uslu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs pandemisinin ardından hem hastanede görev yapan sağlık çalışanlarının hem de hastalarının dezenfektan ihtiyacının artmaya başladığını söyledi.

Kamu hastanelerinde dezenfektan ihtiyacının yapılan ihalelerle karşılandığını belirten Uslu, "Salgının Türkiye'de etkisini artırmasının ardından firmalar bunları istenilen sürede temin edemeyebileceklerini söyledi. Üniversitede aldığım eğitim kapsamında el dezenfektanı üretebileceğimi düşündüm ve bunu hayata geçirdim. El dezenfektanları piyasada 90 liraya satılırken, ben hastanenin deposunda bulunan maddelerle litresini 20 liraya mal ettim. Böylelikle hastane bütçemize de katkı sağlamış oldum." dedi.

Uslu, yaptığı çalışmanın Sağlık Bakanlığı tarafından da takdir görmesinin kendisini çok mutlu ettiğini, el antiseptiği hazırlama kılavuzunda kendi fotoğraflarını görünce çok mutlu olduğunu vurguladı.

Eczacılara destek verilirse neler yapabileceklerini herkese göstermiş olduğunu dile getiren Uslu, şunları kaydetti:

"Normalde eczacılar hastanelerde el dezenfektanları yapmıyordu bunlar hazır olarak alınıyordu. Artık ülkemizde bulunan tüm hastanelerde meslektaşlarım el dezenfektanı yapar hale geldi. Böylelikle fırsatçıların önü kesilmiş oldu. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, bu süreçte verdiği mücadeleyi tüm halkımız görmekte, olağanüstü bir çaba harcıyor. Ben de bir eczacı olarak Bakanımızın ve sağlık çalışanlarının olağanüstü mücadelesine yaptığım el dezenfektanıyla destek vermeye çalışıyorum."

Hastane başhekimi Akın Coşkun ise Uslu'nun yaptığı çalışma ile tüm meslektaşlarına örnek olduğunu belirterek, "Çalışmayı İl Sağlık Müdürümüz Mehmet Burak Öztop, Bakanlık yetkililerine aktardı. Ardından Ali Bey'in başlattığı çalışma hazırlanan kılavuz da yer aldı. Hastane olarak bundan mutluluk duyduk." dedi.

Ali Uslu, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 11:39 Kaynak: AA

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