İzmirli Emine Öğretmen, Diyarbakırlı Öğrencilerin Her Şeyi Oldu

İzmirli sınıf öğretmeni Emine Ezgi Değirmenci, atandığı Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesine bağlı Sağtepe Köyü İlkokulunda öğrencilerinin her şeyi oldu.

MEHMET SIDDIK KAYA - İzmirli sınıf öğretmeni Emine Ezgi Değirmenci, atandığı Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesine bağlı Sağtepe Köyü İlkokulunda öğrencilerinin her şeyi oldu.



Merkeze 120 kilometre uzaktaki Çüngüş ilçesinin 30 haneli Sağtepe Köyü İlkokulunda yaklaşık 2 yıl önce göreve başlayan Değirmenci (24), öğrencilerini geleceğe hazırlarken, çetin kış koşulları ile de mücadele ediyor.



Öğrencilerini ısıtmak için soba yakmayı görev yaptığı okulda öğrenen Emine öğretmen, onların hem öğretmeni hem anne babası hem kardeşi hem de arkadaşı oldu.



Olumsuz hava koşullarında sabah erkenden okula gelen Değirmenci, kırılan odunları sınıfa taşıyor, sobayı yakarak sınıfı ısıtıyor, öğrencilerini sevgiyle karşılıyor.



Kimi zaman da okulun ihtiyaçlarını gidermek için çaba gösteren Değirmenci, öğrencilerine eğitim vermenin yanı sıra teneffüslerde onlarla kartopu oynuyor.



Öğrencilerine duyduğu sevgiyle tüm zorlukların üstesinden gelen Değirmenci, köy öğretmenliğinin mesleki anlamda kattığı tecrübeden memnuniyet duyuyor.



"Öğrencilerin sıcaklığı bütün zorlukları yok ediyor"



Değirmenci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerle birlikte yetiştiğini düşündüğünü söyledi.



Diyarbakır'a gelirken başlarda tereddüt yaşadığını anlatan Değirmenci, öğrencilerini ve köydeki vatandaşları görünce tereddütlerinin kalmadığını belirtti.



"İnsan ister istemez, 'Acaba yapabilecek miyim?' diye düşünüyor. Geldim, gördüm ve çok çabuk alıştım. Herkes bize yardımcı oldu." diyen Değirmenci, ailesinin de gelip gördükten sonra gönlünün rahat olduğunu vurguladı.



Değirmenci, "Hayalindeki köy okulunun yeri geliyor hizmetlisi, öğretmeni, müdürü, çocukların anne ve babasısın. Öğrencilerin sıcaklığı bütün zorlukları yok ediyor." dedi.



Köye atanıncaya kadar hiç soba yakmadığını, ilk başlarda çok zorlandığını dile getiren Değirmenci, öğrencileri için her gün soba da yaktığını aktardı.



Değirmenci, şöyle konuştu:



"Öğrencilerin sıcaklığı, karşındaki bütün zorlukları yok ediyor aslında. Çocuklar istekli, senden bir şey almaya hazır. Onların da aldığını görünce insan mutlu oluyor, tatmin oluyorsun. Gözlerindeki o küçücük ışığı bile görmek yetiyor aslında. Ders konusunda, insanlık konusunda geri dönüşlerini gördüğünde diyorsun ki; iyi ki öğretmenim iyi ki bu mesleği yapıyorum. Mesleğin zorlukları var ama seni mutlu eden bir geri dönüşte bütün zorluklar gözümden siliyor."



"Onların gözündeki değerimi görebiliyorum"



Öğretmenlik için mekanın, ilin bir öneminin olmadığına işaret eden Değirmenci, "Yani İzmir merkez olsun Ankara olsun Diyarbakır olsun fark etmiyor öğretmenlikte. Öğrenciye bir şey verebildiğini görmek yetiyor insana. Nerede olduğunun bir önemi yok. Bir öğrencinin senin sayende okuduğunu, bir yerlere gelebildiğini görebilmek gurur verici." şeklinde konuştu.



Köydeki vatandaşlardan da büyük destek gördüğünü dile getiren Değirmenci, bir sorun olduğunda da kendisinden görüş alındığını belirtti.



"Yani köyde en bilgili kişi olarak seni görüyorlar. Bir konuda fikir almak gerekiyor, gelip bana danışıyorlar. Yani burada onların gözündeki değerimi görebiliyorum. 'Öğretmen her şeyi bilir', 'öğretmen bize yardımcı olur' şeklinde bir profil var." ifadelerini kullanan Değirmenci, tercih ederek geldiği Diyarbakır'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti belirtti.



Aday öğretmenlere tavsiyelerde bulunan Değirmenci, şunları kaydetti:



"Gidecekleri yerden korkmasınlar. Uzaktan bakıp düşününce gerçekten ürkütücü gelebiliyor ama işin içine girince her şey çok farklı. Çocukların gözündeki ufacık ışıltıyı görebilmek her şeyi değiştiriyor."

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

