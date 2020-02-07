İzmirli EnTaksi'yi çok sevdi - Son Dakika

İzmir'de esnaf-kamu işbirliğiyle bir ilke imza atıldı, taksi çağırma sistemi "EnTaksi İzmir" kuruldu. uygulama kısa sürede büyük ilgi gördü, kullananlardan tam not aldı.



İzmir, taksi taşımacılığında dijital döneme adım attı. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, taksileri 21'inci yüzyıl teknolojisine kavuşturan mobil aplikasyon kurdu. Sistem, bir yılı aşkın süre test edildi. Taksileri akıllı cihazlar ile internet üzerinden dijital ortamda da erişime açık hale getirerek geleceğe taşıyan EnTaksi İzmir, tüm sınavları başarıyla geçti. İzmir Ulaşım Merkezinde (İZUM) test edilip tam not olan EnTaksi İzmir, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in katıldığı törenle devreye alındı.



VIP taksi de devrede



EnTaksi İzmir, küresel firmaların tehditlerine karşı esnaf-kamu işbirliğiyle hayata geçirilerek Türkiye'de bir ilk oldu. Lüks araçlarla korsan taşımacılık yapanların önüne geçmek amacıyla aynı anda bir ilk daha yaşandı, İzmir VIP taksicilik ile de tanıştı. Lüks taşıma imkanı sunan araçlarda aynı anda 8 kişiye kadar seyahat edilebiliyor; TV yayını, internet bağlantısı, çay-kahve makinesi, buzdolabı, çelik para kasası bulunuyor. VIP taksilere EnTaksi İzmir üzerinden ulaşılabiliyor.



"Taksici esnafını geleceğe taşıyoruz"



İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Celil Anık, EnTaksi İzmir'in kısa sürede büyük beğeni topladığını açıkladı. Anık, bu ilginin yaptıkları işin doğruluğunu ortaya koyduğunu dile getirdi, şunları söyledi: "Mesleğimizi devraldığımız babalarımızın, ağabeylerimizin dönemindeki geleneksel taksicilik geçmişte kaldı. Dünyadaki dijital dönüşümle birlikte ulaşım da kabuk değiştiriyor. Bu değişime ayak uydurmayanın ayakta durma şansı yok. EnTaksi İzmir işte bu vizyonun eseri. Her gün binlerce kişiyi istedikleri yere taşıyan İzmir taksilerini, bu mesleğin yöneticileri olarak geleceğe, daha güzel yarınlara taşıyoruz."



EnTaksi İzmir



AppStore ya da Google Play'den akıllı cihazlara indirilebilen EnTaksi İzmir'i kullanmak için cep telefonu numarası üzerinden giriş yapmak yeterli oluyor. Mobil aplikasyon kullanılarak günün 24 saati bir tuşla taksi çağrılabiliyor. Sistem en yakındaki taksiyi yönlendiriyor. Taksi çağıran kişi, hangi aracın ve şoförün geleceğini sistem üzerinden görebiliyor, şoför hakkında yorumları okuyabiliyor. Kişi, gideceği yerin mesafesini ve güzergahını haritadan görüp ödeyeceği tutarı yolculuk öncesi öğrenebiliyor. Sistemin otomatik olarak yönlendirdiği şoför hakkındaki yorumlar okunup istenmezse başka taksi talep edilebiliyor. Müşteriler, seyahat sonrasında aracın temizliği ve şoförün davranışları hakkında puanlama ve yorum yapabiliyor. Bu değerlendirmeler herkes tarafından görülebiliyor. Tüm yolculuklar sistem üzerinde kayda alındığı için taksilerde unutulan ya da düşürülen eşyalara kısa sürede ulaşılıyor. İngilizce dil seçeneği sayesinde yabancılar da sistemi kolaylıkla kullanabiliyor. 0850 495 0 495 numaralı çağrı merkezinden de günün 24 saati taksi çağrılabiliyor ve teknik destek alınabiliyor. VIP taksi de sistem üzerinden çağrılabiliyor. - İZMİR