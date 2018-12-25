İzmirli Esnaf Göle Dönen Caddede Oltasıyla Balık Tuttu
1 saat önce
İzmir'de esnaflık yapan bir vatandaş, alt yapı çalışmaları sonrasında kapatılmayan yollara tepkisini dile getirmek için eline oltasını aldı ve göle dönen caddedeki çukurda balık tutuyormuş gibi yaptı.
İzmir
'de esnaflık yapan bir vatandaş, alt yapı çalışmaları sonrasında kapatılmayan yollara tepkisini dile getirmek için eline oltasını aldı ve göle dönen caddedeki çukurda balık tutuyormuş gibi yaptı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgi gördü.
İzmir'de kentin bazı işlek noktalarında alt yapı çalışmaları devam ederken, elektrik, su, doğal gaz veya başka nedenlerden dolayı kazılan yolların kapanması uzun sürüyor. Bu durum, bazı vatandaşları da çileden çıkardı. İzmir'in Karabağlar
ilçesinde esnaflık yapan Güven Kortun (34) isimli bir kişi de eline oltasını alarak göle dönen yolda balık tutuyormuş gibi yaparak atıfta bulundu.
Sosyal medyada çok paylaşıldı
Sosyal medyadaki görüntülerse onlarca kullanıcı tarafından paylaşılırken bazı vatandaşlar da Kortun'a destek oldu. Kazılan ve göle dönen yollara dikkat çeken Kortun, "Yolların hali 3 aydır böyle" diyerek tepkisini ortaya koydu. Aynı zamanda amatör bir balıkçı olan Güven Kortun yaptığı açıklamada, "Sadece İzmir'in değil bir çok şehrimizin sorunu. Yolun bir an önce yapılmasını istiyoruz" dedi. - İZMİR
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 05:21 Kaynak: İHA
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