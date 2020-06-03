Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapanan iş yerlerini normalleşme sürecinde yeniden açan İzmirli esnaf, salgın için belirlenen kurallara çabuk uyum sağladı.

Masmavi denizi, tarihi dokusu ve 5 milyona yaklaşan nüfusuyla Türkiye'de birçok alanda öne çıkan şehirlerinden İzmir, salgın kapsamında alınan önlemler ve "Evde Kal Türkiye" çağrısı nedeniyle tarihinin en sakin günlerini yaşadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme adımlarının ardından 1 Haziran'da yeniden hareketliliğin arttığı kentte, yaklaşık 3 ay kapalı kalan birçok iş yeri ve mekan, kurallar çerçevesinde kapılarını yeniden açtı.

Açılış öncesinde iş yerlerinde temizlik ve dezenfeksiyon işlemi gerçekleştiren esnaf, durumun hassasiyetinden yola çıkarak çalışmalarını da aynı hassasiyetle yürütüyor.

Kentte kontrollü normal hayata dönüş ile işlerine kavuşmanın sevincini yaşayan çaycıdan pideciye, berberden elektrikçiye kadar birçok iş kolundaki esnafın heyecanı da yüzlerine yansıdı.

Yeni sürece hızlı uyum sağlayan, maske, eldiven, hijyen ile sosyal mesafe kurallarına titizlikle riayet eden esnaf, kendilerinin ve müşterilerinin sağlığını düşünerek işini yapıyor.

Cağ kebabı ustası 47 yaşındaki Zekeriya Coşkun, 2,5 ay kapalı kaldıktan sonra büyük bir heyecanla yeniden hizmet vermeye başladıklarını söyledi.

Müşterilerinin sağlığı için gerekli tüm önlemleri aldıklarını ifade eden Coşkun, "Adeta dükkanı ilk açtığım gün gibi hissediyorum. Temizliğimizi yapıp yeniden işbaşı yaptık. Eldiven ve maske bizim bir parçamız. Dükkandaki masa sayısını azalttık. Sosyal mesafeyi koruyarak müşterilere hizmet veriyoruz. Paket servisini de el değmeden hazırlıyoruz." dedi.

"Düğün sezonunun açılmasını bekliyoruz"

Kuaför Cüneyt Uyar da önceki dönemden çok daha fazla hijyene dikkat ettiklerini belirtti.

İşini yapmayı çok özlediğini vurgulayan Uyar, "Tek kullanımlık önlük, havlu kullanıyoruz. İş yerini dezenfekte edip, maske ve eldiven ile traş yapıyoruz. Böyle olduğu için müşterilerimiz memnun. Bizim de içimiz rahat." diye konuştu.

Çiçekçi Aşkın Kış ise salgın döneminde kapalı olmadıklarını ama işlerinin de çok iyi olmadığını dile getirdi.

Anneler Günü'nde hareketlilik yaşadıklarını anımsatan Kış, "Bu süreçte cenazelere de çiçek gönderemedik. Anneler Günü ise can suyu oldu. Şimdi yeni bir döneme girdik. Artık düğün sezonunun açılmasını bekliyoruz. El değmeden eldivenle hazırlıyoruz. Müşteriyi maskesiz almıyoruz, serviste de hijyen kurallarına dikkat ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Pideci Bülent Coşkun da yeniden iş başı yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "2 ay 10 gün evde kaldım. Sağlık Bakanlığının kuralları çerçevesinde eldiven ve maske ile pidemizi odun ateşinde pişiriyoruz. Müşterilerimizin içi rahat olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Kahvelerimizi tek kullanımlık bardaklarda müşterilerimize servis ediyoruz"

Erdoğan Konuşkan da 3 aydır kapalı olan kahve dükkanını yeni normalleşme ile birlikte yeniden açtığını söyledi.

Dezenfeksiyon işleminin ardından kapılarını açan iş yerinde hijyen kuralları çerçevesinde satış yaptıklarını ifade eden Erdoğan, "Müşterilerimizin sosyal mesafe kuralları çerçevesinde oturmaları için masalarımızın bir bölümünü kaldırdık. Maske ve eldiven kullanarak hazırladığımız kahvelerimizi tek kullanımlık bardaklarda müşterilerimize servis ediyoruz. Kişisel ve ortam hijyenine dikkat ederek çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.