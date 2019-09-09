İzmirli ev kadınlarından sünnet şöleni

İzmirli kadınların kurduğu "Siz yalnız değilsiniz, biz buradayız" grubu, Bitlis'in Tatvan ilçesindeki çocuklar için toplu sünnet şöleni düzenledi.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde yaşayan 8 gönüllü ev kadını, 10 yıl önce kurdukları "Siz yalnız değilsiniz, biz buradayız" grubuyla ihtiyaç sahiplerini sevindiriyor.

Türkiye'nin dört bir yanında mülki idare amirleriyle iletişime geçen gönüllü kadınlar, belirlenen ihtiyaç sahibi öğrencilere yaptıkları giyim, kırtasiye malzemesi, oyuncak gibi yardımlarının yanı sıra okul, hastane gibi kamu kurumlarına kazandırdıkları kütüphane, faaliyet ve oyun parklarıyla da dikkat çekiyor.



Grup üyelerinden Mine Kapı, yaptığı açıklamada, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde düzenledikleri toplu sünnet şölenlerinin 6'ncısını Tatvan'da gerçekleştirdiklerini söyledi.

Evde oturmak yerine hayır işi yapmak için 10 yıl önce bu grubu kurduklarını ifade eden Kapı, şöyle konuştu:

"Karşılık beklemeden gönül köprüleri kurmak bizleri fazlasıyla mutlu ediyor. Bu yüzden bizler de yaklaşık 10 yıldır sadece kendi bütçelerimizle, güçlerimizi de birleştirerek bu tür hayır işlerine imza atıyoruz. Ülke genelindeki birçok il, ilçe ve köylerde kıyafet yardımları, yılda iki kez de toplu sünnet şöleni yapıyoruz. Bu kapsamda 'Doğu ve Güneydoğu Anadolu 6. Toplu Sünnet Şöleni ve Mevlid-i Şerif' organizasyonunu bu yıl burada gerçekleştirdik. Organizasyon kapsamında ilçedeki ailelerin çocukları için toplu sünnet programı düzenledik."

Programa katılan Kaymakam Mehmet Ali Özkan da sünnet şöleni düzenleyen gruba teşekkür etti.