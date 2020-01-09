İzmirli fırıncılardan simit için zam talebi - Son Dakika

İZMİR'de simit fiyatlarının 1 lira 50 kuruştan, 1 lira 75 kuruşa çıkarılması için İzmir Esnaf Birliği Gıda Komisyonu'na teklif sunduklarını belirten İzmir Pide ve Gevrek İmalatçıları Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Şükrü Erişen, maliyetleri artan esnafın zor durumda olduğunu söyleyerek, komisyonun bir an önce karar vermesini istedi.

İzmir'de, iki yıl 1 lira 25 kuruştan satılan ve 1 Kasım 2018'den itibaren 1 lira 50 kuruşa yükseltilen simit için fiyat artışı yeniden gündeme geldi. Özellikle İstanbul'da 1 lira 75 kuruş olan 100 gram simit fiyatının 2 liraya çıkarılması üzerine İzmir Esnaf Birliği Gıda Komisyonu'na zam yapılması için teklif sunduklarını söyleyen İzmir Pide ve Gevrek İmalatçıları Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Şükrü Erişen, esnaftan gelen talep üzerine fiyatın 1 lira 75 kuruş olarak belirlenebileceğini dile getirdi. Üst birliğin Valilikten ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden onay alarak kendilerine yanıt vereceğini ifade eden Erişen, fiyat artışının kaçınılmaz olduğunu öne sürdü. Erişen, "Fiyatların artması için taleplerimizi ilettik, bekliyoruz" dedi. İzmir'de simit fiyatının 1 yılı aşkın süredir aynı seyrettiğini anlatan Mehmet Şükrü Erişen, "İzmir'deki fırıncılarımızın hepsi duyarlı. Zorunda kalmadıkça zam taraftarı değiliz. Ama İstanbul ile karşılaştırıldığında her zaman fiyatlar yüzde 25 aşağıda" diye konuştu.

'İLK 3 AY İŞLER DÜŞER'

Sektördeki rekabetin günden güne arttığını belirten Erişen, esnafın belirlenen sabit fiyatın üzerinde satış yapamadığını ancak bazı işletmelerin sabit fiyatı düşürdüğünü anlattı. Erişen, şöyle devam etti:

"Eskiden kuyumcular mekanlarına masraf ederdi. Şimdi onların yerini fırınlar aldı. Çok lüks ve kaliteli işletmeler var. Olması gereken standartlarda satış yapıyorlar. Belirlenen fiyatın altında simit satabilirler, müdahale etme şansımız yok. Kırsal alandaki kiralar ile merkezi karşılaştırdığınızda masraflar değişiyor. Teklifimizi sunduk, araştırılıyor. Haklıysak komisyon da bizim istediğimiz gibi karar verecek. Maliyetler önümüzde. Geçen yıl 65 liraya aldıkları sıvı yağ 105 liraya çıktı. Esnaf sıkıntılarını bizimle paylaşıyor. Acil olarak fiyat artışı talebi var. Aslında yapılan zam, satışları etkiliyor. İlk 3 ay işler düşer. 3 aydan sonra insanlar hak veriyor. Piyasaya bakıp satışları artırıyor. Bu ay içinde sonuçlanmasını bekliyoruz. Bir an önce kararın çıkmasını istiyoruz."