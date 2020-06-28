İzmirli firma, antikor testi ihraç ediyor - Son Dakika

İZMİR'in Menderes ilçesinde 25 yıldır faaliyet gösteren ve tanı kitleri geliştiren bir firma, geliştirdiği koronavirüse (Covid-19) karşı vücutta oluşan antikor tepkisini kanda tayin eden testin seri üretimiyle sadece yurt içi değil yurt dışının da ihtiyacını sağlıyor.

Menderes ilçesinde bulunan İTOB Organize Sanayi Bölgesi'nde 25 yıldır faaliyet gösteren ve tanı kitleri geliştiren Türklab firması, dünyayı etkisi altına alan Covid-19'a karşı yeni nesil bir test geliştirdi. Çalışmalar başarılı oldu, seri üretime geçildi. 15 dakikada hızlı ve hassas sonuç veren yeni tip koronavirüs tanı kiti, İngiltere, İspanya ve İtalya gibi Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 21 ülkeye ihraç edildi. Ülkeye ise 1 aylık satışlarla 5 milyon liralık bir gelir sağlandı. Bunların ilk talepler olduğu, talep sayılarının ilerleyen günlerde oldukça artmasının beklediklerini kaydedildi.

'1 DAMLA KANLA, 15 DAKİKADA SONUÇ ALINIYOR'

Yaptıkları çalışmalardan bahseden Firmanın Genel Müdürü Kartal Yağlıdere , farklı test metotlarının koronavirüsü, hasta numunesindeki antijen ya da antikorlar yoluyla tespit ettiğini söyledi. Günümüzde en yaygın kullanılan PCR adlı yöntemle direkt antijenin tespit edildiğini belirten Yağlıdere, kendilerinin geliştirdiği antikor testiyle ise virüse yakalanmış hastanın vücudunda Covid -19'a karşı oluşan antikor cevabının tespit edildiğini, hastanın virüse yakalanıp yakalanmadığının da bu yoldan anlaşıldığını kaydetti. Geliştirdikleri antikor testlerine Sağlık Bakanlığı tarafından geçen 25 Haziran'da izin verildiğini belirten Yağlıdere, "İç piyasadan talepler var. Yurt dışına da bu testlerimizden gönderiyoruz" dedi.

Testin özelliklerinden bahseden Yağlıdere, "Bu testler yaklaşık 15 dakikada sonuç veren, insan kanında hastalığa karşı oluşan antikorların tayinini yapan testlerdir. Yani direkt virüsün kendisine bakmıyoruz. Hastalığa karşı kanda bağışıklık gelişmiş mi gelişmemiş mi bunun da tespitini yapıyoruz. Testimiz, 1 damla parmak kanıyla çalışıyor ve 15 dakikada sonuç veriyor. Hassasiyeti ve güvenirliği yüksek bir test" dedi.

Birçok ülkeyle iletişimlerinin olduğunu, ilgili Bakanlıklardan izinlerin yeni geldiğini belirten Yağlıdere, "32 ülkeye de kayıtlarımız devam ediyor. Bakanlıklardan izinler alınıyor. Birçok ülkeden de şu an onay bekliyoruz. Testlerimiz, başarıyla performans demelerinden geçiyor.

Yaptığımız ihracatın 3 katına kadar çıkabileceğini öngörüyoruz" dedi.