İzmirli firmadan, Covid-19'a karşı maskematik otomatı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmirli firmadan, Covid-19'a karşı maskematik otomatı - Son Dakika

İzmirli firmadan, Covid-19'a karşı maskematik otomatı

6 saat önce

İzmirli firmadan, Covid-19'a karşı maskematik otomatıİZMİR'de, 1978 yılından bu yana faaliyet gösteren Elektral firması, Covid-19 virüsüyle etkin mücadele edebilmek amacıyla 'maskematik' otomatını geliştirdi.

İzmirli firmadan, Covid-19'a karşı maskematik otomatı

İZMİR'de, 1978 yılından bu yana faaliyet gösteren Elektral firması, Covid-19 virüsüyle etkin mücadele edebilmek amacıyla 'maskematik' otomatını geliştirdi. Vatandaşların, 7 gün 24 saat ve insan temasını en aza indirecek şekilde kolonya, dezenfektan ve maske gibi hijyen ürünlerine ulaşabilmesini amaçlayan maskematikler, İtalya, İspanya, Macaristan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi farklı coğrafyalardan çok sayıda ülkeye ihraç ediliyor.

İzmir'de, uzun yıllardır faaliyet gösteren Elektral firması, dünyada hızla yayılan Covid-19 salgını tehlikesine karşı etkin mücadele edilebilmesi amacıyla, maskematik otomatını piyasaya sürdü. Vatandaşların, 7 gün 24 saat ve insan temasını en aza indirecek şekilde kolonya, dezenfektan ve maske gibi hijyen ürünlerine ulaşabilmesini amaçlayan maskematikler, İtalya, İspanya, Macaristan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi farklı coğrafyalardan çok sayıda ülkeye ihraç ediliyor.

1 MASKEMATİK 1 SAAT 10 DAKİKADA ÜRETİLİYOR

Sac halinde giren bir malzemenin fabrikalarından yüksek teknolojili bir ürün olarak çıktığını ifade eden Elektral Firması Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Erdem Dinçsoy, bir maskematiği 1 saat 10 dakikada üretebildiklerini ifade ederek, "Bu cihazdan günde 10 tane üretim kapasitesine sahibiz. Şu anda üretim kapasitemizin yüzde 10'unu kullanıyoruz. Siparişler oldukça bunları sevk etmesi çok kolay. Hali hazırda Dubai, İspanya, İtalya, Macaristan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelere ihracatlarımız var. Talep olduktan sonra biz çok hızlı bir şekilde bunlara yetiştirebiliriz? dedi. Söz konusu cihazların software boyutunu da kendilerinin tasarladıklarını belirten Dinçsoy, "Biz, yaklaşık 4-5 sene önce bu cihazları ilk olarak iş güvenliği ve iş sağlığı otomatı olarak üretmeye başladık. Covid-19'dan sonra da böyle bir projeye adım attık. Şu anda Türkiye'de 1000 şirketin yüzde 10'unda cihazlarımız iş sağlığı ve güvenliği otomatı olarak hizmet veriyor. Bizim bunu maskematik olarak değiştirmemizle birlikte ürün de çok büyük talep gördü. Anladık ki doğru bir noktaya parmak basmışız. Metrolar, havalimanları ve insanların toplu olarak bulunduğu her alanda buna ihtiyaç duyuluyor. Dezenfektanlar, kolonyalar ve maskeler olmak üzere birçok koruyucu malzeme bu makine üzerinden halkımıza dağıtılabilecektir? dedi.

3 FARKLI BOYUTTA ÜRETİLİYOR

Makineler küçük, orta ve büyük olmak üzere 3 boyutta üretildiğini aktaran Dinçsoy, "Büyük boydaki makinelerimiz yaklaşık 600, ortalar 250, küçük boylar ise 120 kadar kişisel temizlik malzemesi alabiliyor. Amacımız temizlik malzemelerini, insansız olarak ve 7 gün 24 saat hizmet verecek şekilde insanlara ulaştırmak. Eczaneler nöbetçi oldukları zaman geceleri hizmet veriyor. Her zaman ulaşılamayabiliyor. Bu makinalar ise insan temasını minimize ederek, 24 saat boyunca hizmet verebiliyor? dedi.

İzmirli firmadan, Covid-19'a karşı maskematik otomatı

Birleşik Arap Emirlikleri, Macaristan, İspanya, İtalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 09:18 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İtalya Başbakanı Conte "En riskli haftalardayız" deyip korkutan gerçeği açıkladı
Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti İtalya'da koronavirüsün Serie A'ya zararı 670 milyon euro İspanya'da yeni tip koronavirüs vaka sayısı 9 bini geçti
Karantinada olan Cristiano Ronaldo'nun ilk görüntüsü ortaya çıktı Karantinada olan Cristiano Ronaldo'nun ilk görüntüsü ortaya çıktı         
12:13
Şüpheliler, darp ettikleri polis memurunu hastanenin önüne bırakıp kaçtı Şüpheliler, darp ettikleri polis memurunu hastanenin önüne bırakıp kaçtı         
11:49
Koronavirüs kaosu başladı! Marketlere akın eden Amerikalılar birbirini bıçakladı Koronavirüs kaosu başladı! Marketlere akın eden Amerikalılar birbirini bıçakladı         
11:21
Ece Erken'i istifa ettiği Söylemezsem Olmaz'a Seda Akgül ve Seren Serengil getirildi Ece Erken'i istifa ettiği Söylemezsem Olmaz'a Seda Akgül ve Seren Serengil getirildi         
10:40
Abdullah Ustaosmanoğlu, 79 yaşında hayata veda etti Abdullah Ustaosmanoğlu, 79 yaşında hayata veda etti         
10:30
Koronavirüsün kaynağı kurudu! Çin'de son 24 saatte sadece 14 ölüm yaşandı Koronavirüsün kaynağı kurudu! Çin'de son 24 saatte sadece 14 ölüm yaşandı         
09:25
Şükrü Hanedar Rıdvan Dilmen'e patladı: Şeytanlık senin ruhunda var Şükrü Hanedar Rıdvan Dilmen'e patladı: Şeytanlık senin ruhunda var         
09:21
Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exatlon Türkiye'den ilk fragman yayınlandı Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exatlon Türkiye'den ilk fragman yayınlandı         
07:48
Koronavirüsün yayılmasının ardından vatandaşların bir talebi var: Sokağa çıkma yasağı gelsin Koronavirüsün yayılmasının ardından vatandaşların bir talebi var: Sokağa çıkma yasağı gelsin         
07:42
ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti         
04:16
Umutlandıran haber ABD'den geldi: Bugün ilk koronavirüs aşısı test edilecek Umutlandıran haber ABD'den geldi: Bugün ilk koronavirüs aşısı test edilecek         
04:04
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi 18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi         
00:58
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı         
00:41
Türkiye'de, toplam 18 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi Türkiye'de, toplam 18 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi         
23:59
İngiltereli gençler ölümcül virüse meydan okudu! Sabaha kadar eğlenip sokakta öpüştüler İngiltereli gençler ölümcül virüse meydan okudu! Sabaha kadar eğlenip sokakta öpüştüler         
15:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 03:45:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmirli firmadan, Covid-19'a karşı maskematik otomatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]