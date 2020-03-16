İzmirli firmadan, Covid-19?a karşı maskematik otomatı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmirli firmadan, Covid-19?a karşı maskematik otomatı - Son Dakika

İzmirli firmadan, Covid-19?a karşı maskematik otomatı

7 saat önce

İZMİR'de, 1978 yılından bu yana faaliyet gösteren Elektral firması, Covid-19 virüsüyle etkin mücadele edebilmek amacıyla 'maskematik' otomatını geliştirdi.

İzmirli firmadan, Covid-19?a karşı maskematik otomatı, System.String[]

İZMİR'de, 1978 yılından bu yana faaliyet gösteren Elektral firması, Covid-19 virüsüyle etkin mücadele edebilmek amacıyla 'maskematik' otomatını geliştirdi. Vatandaşların, 7 gün 24 saat ve insan temasını en aza indirecek şekilde kolonya, dezenfektan ve maske gibi hijyen ürünlerine ulaşabilmesini amaçlayan maskematikler, İtalya, İspanya, Macaristan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi farklı coğrafyalardan çok sayıda ülkeye ihraç ediliyor.

İzmir'de, uzun yıllardır faaliyet gösteren Elektral firması, dünyada hızla yayılan Covid-19 salgını tehlikesine karşı etkin mücadele edilebilmesi amacıyla, maskematik otomatını piyasaya sürdü. Vatandaşların, 7 gün 24 saat ve insan temasını en aza indirecek şekilde kolonya, dezenfektan ve maske gibi hijyen ürünlerine ulaşabilmesini amaçlayan maskematikler, İtalya, İspanya, Macaristan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi farklı coğrafyalardan çok sayıda ülkeye ihraç ediliyor.

1 MASKEMATİK 1 SAAT 10 DAKİKADA ÜRETİLİYOR

Sac halinde giren bir malzemenin fabrikalarından yüksek teknolojili bir ürün olarak çıktığını ifade eden Elektral Firması Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Erdem Dinçsoy, bir maskematiği 1 saat 10 dakikada üretebildiklerini ifade ederek, "Bu cihazdan günde 10 tane üretim kapasitesine sahibiz. Şu anda üretim kapasitemizin yüzde 10'unu kullanıyoruz. Siparişler oldukça bunları sevk etmesi çok kolay. Hali hazırda Dubai, İspanya, İtalya, Macaristan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelere ihracatlarımız var. Talep olduktan sonra biz çok hızlı bir şekilde bunlara yetiştirebiliriz? dedi. Söz konusu cihazların software boyutunu da kendilerinin tasarladıklarını belirten Dinçsoy, "Biz, yaklaşık 4-5 sene önce bu cihazları ilk olarak iş güvenliği ve iş sağlığı otomatı olarak üretmeye başladık. Covid-19'dan sonra da böyle bir projeye adım attık. Şu anda Türkiye'de 1000 şirketin yüzde 10'unda cihazlarımız iş sağlığı ve güvenliği otomatı olarak hizmet veriyor. Bizim bunu maskematik olarak değiştirmemizle birlikte ürün de çok büyük talep gördü. Anladık ki doğru bir noktaya parmak basmışız. Metrolar, havalimanları ve insanların toplu olarak bulunduğu her alanda buna ihtiyaç duyuluyor. Dezenfektanlar, kolonyalar ve maskeler olmak üzere birçok koruyucu malzeme bu makine üzerinden halkımıza dağıtılabilecektir? dedi.

3 FARKLI BOYUTTA ÜRETİLİYOR

Makineler küçük, orta ve büyük olmak üzere 3 boyutta üretildiğini aktaran Dinçsoy, "Büyük boydaki makinelerimiz yaklaşık 600, ortalar 250, küçük boylar ise 120 kadar kişisel temizlik malzemesi alabiliyor. Amacımız temizlik malzemelerini, insansız olarak ve 7 gün 24 saat hizmet verecek şekilde insanlara ulaştırmak. Eczaneler nöbetçi oldukları zaman geceleri hizmet veriyor. Her zaman ulaşılamayabiliyor. Bu makinalar ise insan temasını minimize ederek, 24 saat boyunca hizmet verebiliyor? dedi.


Macaristan, İspanya, İtalya, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:43 Kaynak: DHA
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