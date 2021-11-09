İzmirli gazeteci oğlunun adını yaşatmak için 13'üncü kütüphaneyi kurdu - Son Dakika

İzmirli gazeteci İbrahim Irmak, 2011 yılında trafik kazasında hayatını kaybeden oğlunun ismini yaşatmak için 13'üncü kütüphaneyi memleketi Ödemiş ilçesinde kurdu.

Irmak, Ödemiş Belediyesi Çaylı Mahallesi Çağlayan Irmak Kütüphanesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada oğlunun adının bundan sonra Çaylı Mahallesindeki kütüphanede de yaşayacağını söyledi.

Amacının çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak olduğunu belirten Irmak, "Son zamanlarda bilgisayardan dolayı çocuklarımız okumadan uzaklaştılar. Biz okuyan bireyler olarak çocuklara okuma alışkanlığı kazandırabilirsek inanın çok fazla yol alabiliriz. Bu memleketi çok daha ilerilere taşıyabiliriz. 'Gelin kitaplarınızı böyle güzel projelere bağışlayın' diyorum. Yeni yeni kütüphaneler kuralım, daha çok çocuğumuzun aydınlanmasını sağlayalım." diye konuştu.

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş de trafik kazasında hayatını kaybeden Çağlayan Irmak'ı rahmetle andı.

Projenin çok anlamlı olduğunu ifade eden Eriş, "Yaşatmak farklı farklı olabiliyor. Ama bir gönül insanı, bir gazeteci olarak İbrahim Irmak sevgili evladının anısını bu şekilde yaşatıyor olması anlamlı." dedi.

Projeye destek veren Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yasemin Polat, "Bir öğrencimiz vasıtasıyla kendisiyle yollarımız keşişti ve 13'üncü kütüphanede bizlerin de Ege Üniversitesi olarak bir payı oldu. Ödemiş Belediyesi'nin bu kadar sahip çıkıp, buna ön ayak olması gerçekten duygulandırıcı ve umut verici bir girişim. Umarın diğer açılacak olan kütüphanelerde de payımız olmaya devam eder." ifadelerini kullandı.

Çaylı Mahallesi Muhtarı İsmail Güçlü ise açılışı yapılan kütüphanenin mahallede okuma alışkanlığına katkı sunacağına inandığını kaydetti.

Konuşmaların ardından çeşitli organizasyonlarla toplanan yaklaşık 4 bin kitabın yer aldığı kütüphane hizmete açıldı.