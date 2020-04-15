İzmirli gazeteci ve eşi koronavirüsü yendi - Son Dakika

Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) İzmir Şubesi üyesi Cemil Çelik ve eşi Nadire Çelik, yakalandıkları yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yendi.

EMD İzmir Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Seferihisar ilçesinde bir süre önce hastalığa yakalanan Çelik çifti, özel bir hastanede 14 gün süren tedavinin ardından son testlerinin negatif çıkmasıyla taburcu oldu.

Gazeteci Cemil Çelik, vatandaşların koronavirüse karşı tedbirli olunmasını isteyerek, "Kronik şeker hastası olarak bu virüsü yendiğim için çok mutluyum. Adeta ikinci kez doğdum." ifadelerini kullandı.