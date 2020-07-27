İzmirli genç hukukçu nasıl başardığını anlattı - Son Dakika

İzmirli genç hukukçu nasıl başardığını anlattı

Genç hukukçu Sinem Oğiş, İngiltere'de yüksek lisans, Almanya'da doktora yaptı, Japonya'da da doktora sonrası çalışma daveti aldı, Türk ve Japon hukukunu karşılaştırdı, ayrıca uluslararası denizcilik kuruluşunun bir ağını Türkiye'ye taşıdı.

İzmirli genç hukukçu nasıl başardığını anlattı, System.String[]

Genç hukukçu Sinem Oğiş, İngiltere'de yüksek lisans, Almanya'da doktora yaptı, Japonya'da da doktora sonrası çalışma daveti aldı, Türk ve Japon hukukunu karşılaştırdı, ayrıca uluslararası denizcilik kuruluşunun bir ağını Türkiye'ye taşıdı.

Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesinden dereceyle mezun olup, Avrupa Birliği Jean Monnet bursu ile İngiltere Southampton Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Sinem Oğiş, doktor unvanını ise Almanya Ausgburg Üniversite'sinde almayı başardı.

Ülkesi ile olan güçlü bağını bir gün bile koparmayarak denizcilik sektöründe çalışan bireyleri buluşturan uluslararası YoungShip kuruluşunun bir ağını Türkiye'ye taşıyan Oğiş, geçtiğimiz aylarda ise Japonya Gakushuin Üniversitesi'nde doktora sonrası araştırmalara imza attı. Kendisini her geçen yıl daha da geliştirerek hem akademiye hem iş dünyasına hem de ülkesine nasıl katkı sağlanabileceğini ortaya koyan Oğiş, başarılı kariyer yolculuğunu anlattı.

Türk ve Japon hukukunu karşılaştırdı

Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2013 yılında mezun olan Sinem Oğiş, geçen 7 yıla pek çok başarı sığdırdı. Doktora eğitimini 2019 yılında Almanya Ausgburg Üniversitesi'nde tamamlayan başarılı genç, akademik çalışmalarını şöyle anlattı: "Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin düzenlemiş olduğu 'Karşılaştırmalı Sigorta Hukukunun Tarihi' isimli proje sponsorluğunda doktoramı tamamladım. Doktora süresince hazırlanan tezim, 2019 yılında kitap haline geldi ve okurlara sunuldu. Tez çalışmamda, sigorta hukuku dallarındaki iletişimi ve tarihsel gelişimi inceleyerek deniz, hayat ve yangın sigortası poliçelerindeki benzerlikleri ortaya koymaya çalıştım. Doktora eğitimimi tamamlarken bir yandan da aynı üniversitede dersler verdim. Öte yandan bu yılın başında Japonya'da uzun yıllardır öğrenci yetiştiren, seçkin üniversiteler arasında yer alan Gakushuin Üniversitesi'nden doktora sonrası çalışmalar yapmak üzere davet aldım. Burada yaptığım çalışmalarda genel sigorta şartlarını inceleyip, Türk ve Japon Hukuku arasında karşılaştırma yapıp olası öneriler getirdim"

Farklı ülkelerin hukuk sistemine hakim

Ausgburg Üniversitesindeki akademik kariyerinden ayrılıp, yakın bir gelecekte çalışmalarını Türkiye'de sürdüreceğini belirten Sinem Oğiş, "Akademi çok sevdiğim ve şu ana kadar uzunca emek verip çalıştığım bir yer. İngiltere, Almanya, Dubai ve Japonya gibi farklı sistemleri görüp, bu sistemleri birleştirip, kendimce en uygun ve özgün yöntemi oluşturuyorum. Akademi bu nedenle hayatımdan hiç çıkmayacak diye düşünüyorum. Yepyeni konular hakkında araştırmalar yapmayı çok seviyorum. Öğrenciler ile iletişim halinde olmak ise ayrı bir mutluluk kaynağı. Ayrıca ailemin kurmuş olduğu Oğiş Hukuk Bürosu'nda da kariyer çalışmalarım halen devam ediyor. Hukuk ofisimiz geçtiğimiz yıllarda faaliyet alanlarını genişleterek Londra ve Roma'da da faaliyet göstermeye başladı. Youngship Genç Denizciler Derneği'ndeki çalışmalarımız ise tüm hızıyla sürüyor. Youngship, kar amacı gütmeyen profesyonel bir kuruluş. Uluslararası YoungShip ağı bugün, Norveç, Kıbrıs, Yunanistan, Belçika, Danimarka, Singapur, İngiltere, BAE, İsveç, Finlandiya, İtalya, Hollanda, Amerika, Almanya, Nijerya, Fransa, İspanya ve Tanzanya'dan 3 binin üzerinde üyeye sahip. Son yıllarda ülkemizde de denizcilik sektöründe akademik eğitim ve birikime sahip olan genç çalışanların artması nedenleri ile bu derneği Türkiye'ye kazandırmak istedim. Üyelerin, deniz hukuku ve denizcilik alanındaki bilgilerini güncellemek, uluslararası platformlara üye olmalarını sağlamak ve iş konusunda destek sağlamak derneğin hedefleri arasında yer alıyor" dedi. - İZMİR

Denizcilik, Türkiye, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.07.2020 11:07

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmirli genç hukukçu nasıl başardığını anlattı - Son Dakika
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