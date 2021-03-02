İzmirli genç, kalp masajıyla hayata döndürdüğü kadın için kan bağışı yaptı - Son Dakika

İzmirli genç, kalp masajıyla hayata döndürdüğü kadın için kan bağışı yaptı

02.03.2021 14:49
İzmirli genç, kalp masajıyla hayata döndürdüğü kadın için kan bağışı yaptı, System.String[]

İzmir'de arama kurtarma eğitmeni genç, kalp masajı yaparak hayatta tuttuğu, trenin önüne atlayarak ölmek isteyen kadın için bir de kan bağışında bulundu.

İzmir'de arama kurtarma eğitmeni genç, kalp masajı yaparak hayatta tuttuğu, trenin önüne atlayarak ölmek isteyen kadın için bir de kan bağışında bulundu.

Kamp Ateşi Arama Kurtarma Derneği Türkiye Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tuğberk Vural, 26 Şubat Cuma günü İZBAN Şirinyer İstasyonu'nda bulunduğu sırada bir kadın trenin önüne atladı.

Vural, trenin çarpması sonucu yaralanan ve kalbi duran kadını kalp masajıyla hayatta tutup, gelen ambulans ekibine teslim etti. Vural, tedavisi hastanede devam eden kadının durumunu takip etmeyi de ihmal etmedi.

Doktorların hayati tehlikeyi atlatamadığını söylediği kadının kana ihtiyacı olduğunu da öğrenen Vural, hiç düşünmeden Kızılay İzmir Kan Merkezine giderek kan bağışında bulundu.

Vural, bağışın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, o gün şans eseri tren istasyonunda olduğunu, kalbini yeniden çalıştırdığı kadının hayata tutunması için ısrarcı olduğunu söyledi. Vural, "Her gün doktorlarından kendisi hakkında bilgi aldım. Şu anda da kana ihtiyacı var. Kan grubum eşleştiği için bağış yapmak için geldim. Halen yoğun bakımda. Yaşama tutunmasını ümit ediyoruz." dedi.

İzmir Kan Merkezi Müdürü Burak Yurdakul da kan bağışının bir alışkanlık haline getirilmesi gerektiğini belirterek, "Özellikle salgın döneminde önemli kaynaklarımız olan okullar, üniversiteler ve fabrikalardan yeteri kadar bağış alamıyoruz. Tüm halkımızı bağışın azaldığı bu dönemde bağış noktalarına davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Arama Kurtarma, Türkiye, İzmir, Kalp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmirli genç, kalp masajıyla hayata döndürdüğü kadın için kan bağışı yaptı - Son Dakika


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