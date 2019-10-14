İzmirli gençler dünya üniversiteleri ile buluştu
1 saat önce
Özel İzmir Amerikan Koleji, bu sene de kapsamlı bir üniversite tanıtım gününe ev sahipliği yaparak, geleceğe hazırlanan İzmirli gençleri, dünyanın ve Türkiye'nin önde gelen üniversiteleri ile buluşturdu.
Özel İzmir Amerikan Koleji, bu sene de kapsamlı bir üniversite tanıtım gününe ev sahipliği yaparak, geleceğe hazırlanan İzmirli gençleri, dünyanın ve Türkiye'nin önde gelen üniversiteleri ile buluşturdu.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:52
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