Son Dakika Haberleri: İzmirli gençler dünya üniversiteleri ile buluştu
Son Dakika Ekonomi İzmirli gençler dünya üniversiteleri ile buluştu

İzmirli gençler dünya üniversiteleri ile buluştu

1 saat önce

Özel İzmir Amerikan Koleji, bu sene de kapsamlı bir üniversite tanıtım gününe ev sahipliği yaparak, geleceğe hazırlanan İzmirli gençleri, dünyanın ve Türkiye'nin önde gelen üniversiteleri ile buluşturdu.

İzmirli gençler dünya üniversiteleri ile buluştu, System.String[]

Özel İzmir Amerikan Koleji, bu sene de kapsamlı bir üniversite tanıtım gününe ev sahipliği yaparak, geleceğe hazırlanan İzmirli gençleri, dünyanın ve Türkiye'nin önde gelen üniversiteleri ile buluşturdu.

Türkiye, İzmir, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:52 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Lüksemburg Dışişleri Bakanı: Türkiye'nin operasyonunu durduracak durumda değiliz
Erhan Çelik ile evlenen Özlem Gültekin kimdir? Amerika'dan sonra Fransa da Suriye'den çekilecek Makrobat sistemiyle traktörler yüzde 75 eğimde bile rahatlıkla çalışıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 13:31:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmirli gençler dünya üniversiteleri ile buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]