Son Dakika Haberleri: İzmirli gençlerden internet aksiyon dizisi
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İzmirli gençlerden internet aksiyon dizisi

41 dakika önce

İZMİR'in Kadifekale semtinde oturan gençler, uzun süredir çekmek istedikleri internet aksiyon dizisi projesini hayata geçirdi.

İzmirli gençlerden internet aksiyon dizisi, System.String[]
İZMİR'in Kadifekale semtinde oturan gençler, uzun süredir çekmek istedikleri internet aksiyon dizisi projesini hayata geçirdi. İzmirli ekip ile kısıtlı teknik olanaklarla çekilen 'Pagos Kale' isimli dizinin 15-20 dakikalık ilk 3 pilot bölümü, bugün YouTube'da yayınlanacak.
Konak ilçesindeki Kadifekale semtinde yaşayan gençler, internet aksiyon dizisi projesini hayata geçirebilmek için harekete geçti. Tamamen İzmirli olan ekip ile kısıtlı teknik olanaklarla çekilen 'Pagos Kale' dizisi için kolları sıvayan gençler, öncelikle oyuncu seçimleri yaptı. Bazı ana roller için tiyatroculardan yardım alan gençler, kurgu ve özel efekt işlemlerini de tamamladıkları diziyi bugün yayınlayacak. Yönetmenliğini Tarkan Özel ve Fehmi Tuğrul'un, yapımcılığını ise Ferhan Acar ve Mahmut Ölker'in üstlendiği dizinin 15-20 dakikalık ilk 3 pilot bölümü, YouTube'da yayınlanacak.


İzmir, Pilot, Kale, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 04:33 Kaynak: DHA
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